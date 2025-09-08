DAS INVESTMENT: Herr Cord, Emerging Markets waren jahrelang das Sorgenkind vieler Portfolios. Jetzt sprechen Sie von einer Trendwende. Wie überzeugen Sie einen skeptischen Berater davon, dass das mehr ist als nur ein taktischer Trade?

Ulrich Cord: Die Kernthemen sind eigentlich klar: Sie haben weiterhin sehr hohes Wirtschaftswachstum, ein schwacher US-Dollar hilft jetzt sicherlich auch. Indien und Brasilien werden durch die Zölle immer wichtigere Binnenmärkte. Diese Länder haben vergleichsweise niedrige Verschuldungsgrade. Und dann kommt noch die Alternativlosigkeit dazu – die USA sind die letzten Jahre so massiv gelaufen, der Gap zwischen den Bewertungslevels in Emerging Markets und den USA ist so hoch geworden. Diversifikation ist daher essentiell.

Sie sprechen den schwachen Dollar und die Zölle an. Ist Trump jetzt der Katalysator für die Emerging Markets?

Cord: Ja, definitiv. Seine Politik hat Handelsstrukturen verändert und neue Dynamiken in den Schwellenländern ausgelöst.

China ist etwa ein Drittel des Emerging-Markets-Index, aber bei vielen Anlegern umstritten. Wie erklären Sie einem Sparkassenberater, warum er seinen Kunden China-Exposure empfehlen sollte?

Cord: Das würde ich gar nicht pauschal empfehlen. Das Gute ist, dass wir bei Invesco sowohl das eine als auch das andere EM-Produkt haben – also mit und ohne China. Man diskutiert neutral, wie man zu China steht. Der Haushalt dort sieht aus meiner Sicht vernünftig aus, sie fördern den Konsum - und entwickeln sich in den Hochtechnologien extrem weiter. Aber sie haben immer noch dieses Damoklesschwert darüber schweben – etwa die ungeklärte Taiwan-Frage oder dass der Markt sehr politisch ist. Das argumentiert in beide Richtungen.

Der MSCI China hat etwa 50 Prozent Abschlag zu den USA. Das könnte die Chance des Jahrzehnts oder die Value Trap des Jahrhunderts sein.

Cord: Genau. Deswegen sagen viele Kunden: Wenn ich schon in diesen Markt reingehe, dann will ich einen dezidierten aktiven Manager haben, der eine Meinung hat und Unternehmen mit stabilem Geschäftsmodell identifiziert, die nicht so stark von Tarifen abhängig sind und sich etwa stärker auf den Binnenmarkt fokussieren.

EM ex-China oder EM inklusive China – welche Variante läuft im deutschen Vertrieb besser?

Cord: Aktuell läuft EM Broad besser, also inklusive China. Die meisten Kunden denken immer noch in den klassischen regionalen Gruppen: USA, Europa und EM. Aber ich merke auch, dass das in den Diskussionen zunehmend hinterfragt wird. Viele fragen sich, ob sie Schwellenländer nicht stärker voneinander trennen sollten. Trump treibt etwa einen Keil zwischen Indien und China, spielt sie gegeneinander aus. Die USA sind stärker daran interessiert, mit Indien zusammenzuarbeiten, während sich der chinesische Markt stärker loslöst, um ein eigener Binnenmarkt zu werden.

Ihr EM Equity Fund hat nur etwa 50 Titel bei einem Universum von Tausenden Aktien. Das ist mutige Konzentration.

Cord: Absolut. Wir sehen langfristig zwei Hauptthemen, bei denen die Kunden aktiv sein wollen. Und das sind Emerging Markets und Small Caps. Die Märkte sind ineffizient, und die Kunden schätzen deshalb einen langfristigen Track Record und High-Conviction-Ansätze. Mit 50 bis 60 Einzeltiteln in unserem aktiv gemanagten Fonds bieten wir genau das. Unsere Portfoliomanager fahren einen Contrarian-Ansatz, schauen sich Geschäftsmodelle an, die günstig bewertet sind und unter ihrem Fair Value traden.

Sind das viele Kunden, die so etwas suchen? Manche Risikoabteilung wird bei konzentrierten EM-Fonds doch nervös.

Cord: Am Ende zählt die Performance. Was in der Vergangenheit gut performt hat, wird für die Zukunft genutzt. Aber gerade kleinere Vermögensverwalter sagen: Ich möchte für Emerging Markets einen aktiven Manager, weil ich mir selbst nicht anmaße, in China oder Indien die richtigen Aktien zu picken. Einfach nur den Markt zu kaufen, halte ich auch für schwierig, wegen der politischen Faktoren mangels Detailkenntnissen über einzelne lokale Player. Die Strategien sind sehr Bottom-up-getrieben – wir schauen zuerst das Unternehmen an. Erst danach kommt das Makrobild.

Small Caps sind auf Mehrjahrestiefs bei der Bewertung. Warum kauft das trotzdem niemand?

Cord: Viele Investoren haben sich in der Vergangenheit massiv damit verbrannt. Und durch die Passivierung der letzten 10 bis 20 Jahre sind immer mehr Kunden Benchmark-getrieben. Das ist so ein Herdenverhalten – man rennt der Benchmark hinterher, also jenen Märkten, die laufen. Der US-Anteil im MSCI World ist auf rund 70 Prozent gestiegen. Ich sage Ihnen ganz offen: Ich fühle mich damit nicht wohl.

Wenn Emerging Markets eine Netflix-Serie wären, welches Genre wäre es?

Cord (lacht): Ich gucke kaum Netflix. Wenn überhaupt, dann Sport-Dokus. Die Emerging Markets wären vermutlich eine dieser Cinderella-Stories. Erst das „hässliche Entlein“ und jetzt kommt die Phase, wo Sie wieder zum Sternchen werden, den Schuh finden und auf den Ball gehen. Wobei das jetzt sehr bullish ausgedrückt ist.

Im Wholesale-Geschäft konkurrieren aktive Fonds und ETFs um dieselben Vertriebskanäle. Wie verhindern Sie, dass sich Ihre eigenen Produkte kannibalisieren?

Cord: Wenn es mir nur nach Revenue gehen würde, würde ich am liebsten nur aktive Strategien verkaufen. Aber die Nachfrage nach ETFs ist riesig und als viertgrößter ETF-Anbieter der Welt haben wir viel zu bieten. Aber man muss schauen: Wo sind unsere Stärken, wo geht der Markt hin? Invesco ist extrem stark im Bereich US-Equity ETFs positioniert, zum Beispiel S&P 500 oder Nasdaq. Das wird auch so bleiben. Die Märkte sind effizient, der Kostendruck ist hoch. Aber bei Emerging Markets und Small Caps – da brauchen Investoren aktive Investmentstrategien.

Sie sind seit Jahren im Vertrieb – was war der größte Paradigmenwechsel, den Sie bei deutschen Vermögensverwaltern erlebt haben?

Cord: Der Shift von aktiv zu passiv, ganz klar. Als ich angefangen habe, hatten Dachfonds vielleicht ein, zwei ETFs von 20 Fonds drin. Jetzt sind es 15 ETFs und vielleicht noch 5 aktive. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich dieser Trend noch weiter fortsetzt. Vielmehr sehen wir eine stark aufkommende Nachfrage nach den relativ neuen aktiv gemanagten ETFs und zum anderen wenn alle nur noch US Equity kaufen, ist eigentlich genau der Zeitpunkt, mal was rauszunehmen und anderswo zu allokieren. Wir sind an einem Extrem angekommen, wo es wieder in die andere Richtung pendeln wird.

Nach all den Jahren: Welcher Satz eines Kunden ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?

Cord: Der schönste Satz ist: „Ich ruf dich als Erstes an“. Ich möchte als Sparringspartner gesehen werden, der eine ehrliche Antwort gibt. Man lässt lieber mal einen Trade liegen, wo man der Zweit- oder Drittbeste ist, und sagt ehrlich, dass die Konkurrenz besser ist. Dafür bekommt man mehr Credibility für die Zukunft.

Über den Interviewten:

Ulrich Cord ist seit über elf Jahren bei Invesco tätig und leitet die Wholesale und ETF-Teams in Deutschland. Invesco ist einer der größten unabhängigen Investmentmanager weltweit und positioniert sich mit aktiven Strategien besonders in den Bereichen Emerging Markets und Small Caps.