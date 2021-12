Ulrich Heuberger Schroders mit neuem Vertriebsleiter für den Wholesale-Bereich

Schroders baut seine Vertriebskompetenz aus. Ulrich Heuberger übernimmt ab heute die Position des Vertriebsleiters für das Kundensegment Wholesale. Damit ist der 37-Jährige ab sofort für den Fonds-Absatz an Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und Family Offices in Deutschland und Österreich zuständig.



In seiner neuen Funktion berichtet Heuberger an Joachim Nareike, Leiter Publikumsfondsvertrieb. Als gebürtiger Österreicher soll er gleichfalls den Vertrieb im Nachbarland stärken und weiterentwickeln.