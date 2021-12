Ulrich Mitzlaff wird Bonnfinanz-Chef

Mitzlaff kommt aus dem Allianz-Konzern. Sein Vertriebs-Knowhow erlangte der Diplom-Mathematiker in seinen Positionen als Fachbereichsleiter Zentrale Vertriebsfunktionen bei der Allianz Private Krankenversicherung AG und als Leiter Vertriebsdirektion Süd der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG.Als neuer Vorstandschef folgt Mitzlaff auf Michael Rentmeister, der bereits Ende 2011 bei der Bonnfinanz AG ausschied, um am 1. Januar 2012 den Chefposten von Wilfried Kempchen bei der OVB Holding AG zu übernehmen. Rentmeister stand seit Februar 2006 an der Spitze des Finanzvertriebs, der 2010 sein 40-jähriges Jubiläum feierte.Bei der Bonnfinanz AG soll Mitzlaff insbesondere die strategische Positionierung des Finanzdienstleisters für die Zukunft definieren und verschiedene Vertriebsinitiativen weiterentwickeln. Mitzlaff ist verheiratet und hat drei Kinder.