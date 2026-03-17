Von 120 auf 1.010 Millionen Euro in zwölf Monaten: Das KI-Investmenthaus Ultramarin überschreitet erstmals die Milliardengrenze.

Das Berliner Technologieunternehmen Ultramarin hat das über seine Tochtergesellschaft Ultramarin Capital verwaltete Vermögen im Dezember 2025 erstmals auf über eine Milliarde Euro gesteigert. Per 31. Dezember 2025 lagen die Assets under Management bei 1.010 Millionen Euro, nach 120 Millionen Euro im Vorjahr.

Laut eigenen Angaben resultiert der Zuwachs vor allem aus der steigenden Nachfrage institutioneller Kunden – darunter Versicherungen und Treasuries – nach Outsourcing- und Advisory-Mandaten. Seit September 2024 operiert Ultramarin mit einer eigenen Bafin-Lizenz, die für die Vergabe solcher Mandate häufig Voraussetzung ist.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neben bestehenden Aktienselektionsstrategien hat das Unternehmen zuletzt erste Mandate im Bereich der taktischen Aktienquotensteuerung übernommen. Ein KI-Modell generiert dabei täglich Allokationssignale für die Anlageuniversen World, USA, Europa und Emerging Markets. Die Umsetzung erfolgt über Index-Futures – wahlweise als Absolute-Return-Mandat oder im Overlay.

Ultramarin wurde 2017 gegründet und beschäftigt an den Standorten Berlin, München und Frankfurt am Main mehr als 30 Mitarbeiter.