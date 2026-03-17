Ultramarin Capital knackt die Milliardengrenze
Das Berliner Technologieunternehmen Ultramarin hat das über seine Tochtergesellschaft Ultramarin Capital verwaltete Vermögen im Dezember 2025 erstmals auf über eine Milliarde Euro gesteigert. Per 31. Dezember 2025 lagen die Assets under Management bei 1.010 Millionen Euro, nach 120 Millionen Euro im Vorjahr.
Laut eigenen Angaben resultiert der Zuwachs vor allem aus der steigenden Nachfrage institutioneller Kunden – darunter Versicherungen und Treasuries – nach Outsourcing- und Advisory-Mandaten. Seit September 2024 operiert Ultramarin mit einer eigenen Bafin-Lizenz, die für die Vergabe solcher Mandate häufig Voraussetzung ist.
Neben bestehenden Aktienselektionsstrategien hat das Unternehmen zuletzt erste Mandate im Bereich der taktischen Aktienquotensteuerung übernommen. Ein KI-Modell generiert dabei täglich Allokationssignale für die Anlageuniversen World, USA, Europa und Emerging Markets. Die Umsetzung erfolgt über Index-Futures – wahlweise als Absolute-Return-Mandat oder im Overlay.
Ultramarin wurde 2017 gegründet und beschäftigt an den Standorten Berlin, München und Frankfurt am Main mehr als 30 Mitarbeiter.