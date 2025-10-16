Franziska Kirner wechselt von Vontobel zu Ultramarin
Franziska Kirner übernimmt bei Ultramarin die neu geschaffene Position als Leiterin Kundenbeziehungen (Head of Client Relations). Die Diplom-Kauffrau war zuletzt als Leiterin des institutionellen Vertriebs Deutschland und Österreich (Head Institutional Sales Germany & Austria) bei der Bank Vontobel tätig.
In ihrer neuen Rolle wird Kirner vom Münchener Büro aus die Betreuung institutioneller Kunden verantworten und soll den Kundenstamm des auf KI-gestützte Investmentstrategien spezialisierten Unternehmens erweitern.
Kirner verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden. Sie studierte Technologie- und Managementorientierte BWL an der TU München und startete ihre Karriere als Research Assistant bei dem quantitativen Asset Manager Vescore.
Ultramarin, das seit September 2024 mit eigener Bafin-Lizenz arbeitet, verwaltet mehr als 900 Millionen Euro (Stand: 31. August 2025). Der Sitz ist in Berlin.