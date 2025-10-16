Franziska Kirner verlässt Vontobel und übernimmt bei Ultramarin die neu geschaffene Position als Head of Client Relations.

Franziska Kirner übernimmt bei Ultramarin die neu geschaffene Position als Leiterin Kundenbeziehungen (Head of Client Relations). Die Diplom-Kauffrau war zuletzt als Leiterin des institutionellen Vertriebs Deutschland und Österreich (Head Institutional Sales Germany & Austria) bei der Bank Vontobel tätig.

In ihrer neuen Rolle wird Kirner vom Münchener Büro aus die Betreuung institutioneller Kunden verantworten und soll den Kundenstamm des auf KI-gestützte Investmentstrategien spezialisierten Unternehmens erweitern.

Kirner verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden. Sie studierte Technologie- und Managementorientierte BWL an der TU München und startete ihre Karriere als Research Assistant bei dem quantitativen Asset Manager Vescore.

Ultramarin, das seit September 2024 mit eigener Bafin-Lizenz arbeitet, verwaltet mehr als 900 Millionen Euro (Stand: 31. August 2025). Der Sitz ist in Berlin.