Bislang war sie institutionellen Investoren vorbehalten, jetzt öffnet der Berliner KI-Asset-Manager Ultramarin seine Long/Short-Strategie für ein breites Publikum.

Ultramarin bringt mit dem AI Navigator – Long/Short European Equities einen marktneutralen Publikumsfonds an den Start. Offizieller Launch-Termin ist am 1. Oktober 2026. Der Fonds läuft über die Luxemburger Verwaltungsgesellschaft WWK Investment S.A., Ultramarin Capital fungiert als Anlageberater. Eine vergleichbare Strategie setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits seit zwei Jahren in Spezialfonds für institutionelle Investoren um.

So funktioniert die Strategie

Der neue Fonds soll unabhängig von der Richtung des Gesamtmarkts eine stabile positive Rendite erwirtschaften und dabei möglichst wenig mit dem Aktienmarkt korrelieren, versprechen die Anbieter. Dazu baut er über Total Return Swaps Long- und Short-Positionen in europäischen Aktien aus dem MSCI Europe auf.

Ein KI-Modell erstellt einmal im Monat für jeden Titel des Anlageuniversums eine Prognose, wie dieser sich im Vergleich zu den anderen Werten seines Sektors entwickeln dürfte. Die Rangfolge fließt zusammen mit einem globalen fundamentalen Risikomodell in die Portfoliokonstruktion ein. Vorgaben wie Marktneutralität sowie Obergrenzen für Volatilität, Sektor- und Einzeltitelabweichungen begrenzen dabei den Spielraum.

Der Fonds arbeitet mit einem ESG-Filter und ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung deklariert.

Als Basis für die KI-Auswertung zieht Ultramarin nach eigenen Angaben unter anderem Fundamental- und Marktdaten, Transkripte von Telefonkonferenzen zu Quartalszahlen, Analystenurteile, Short-Sentiment- sowie ESG-Daten heran. Um die Daten auszuwerten, kommen mehrere kombinierte Machine-Learning-Modelle zum Einsatz. Die institutionelle Variante der Strategie habe sowohl die Korrektur rund um den „Liberation Day“ als auch die durch den Iran-Krieg verursachten Schwankungen unkorreliert zu den globalen Aktienmärkten überstanden und positive Rendite erzielt, betont man bei Ultramarin.

„Mit seinem KI-Selektionsalpha kann der Fonds entscheidend zur Diversifikation eines traditionellen Anlegerportfolios aus Aktien und Anleihen beitragen“, wirbt Daniel Willmann, Mitgründer und Chef von Ultramarin, für das neue Produkt.

Die Retail-Tranche (LU3369000933) verlangt von Anlegern keine Mindestanlage und kostet 1,57 Prozent Verwaltungsgebühr pro Jahr. Für die institutionelle Tranche (LU3369001154, Mindestanlagesumme: 1 Million Euro) liegt die Gebühr bei 0,87 Prozent. Hinzu kommt jeweils eine Performance Fee von bis zu 15 Prozent auf die Wertentwicklung oberhalb der High Water Mark, sofern zugleich eine Hürde von 5 Prozent pro Jahr übertroffen wird.

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Über Ultramarin

Ultramarin, bis 2023 unter dem Namen Othoz bekannt, beschäftigt sich seit 2017 mit KI im Asset Management und arbeitet seit September 2024 mit eigener Bafin-Lizenz. Das Haus mit Sitzen in Berlin, München und Frankfurt hatte im Frühjahr 2026 die Marke von einer Milliarde Euro verwaltetem Vermögen überschritten, wie Julien Jensen, Managing Director und Leiter Investment Solutions, im Gespräch mit DAS INVESTMENT sagte. Mit der WWK Investment kooperiert Ultramarin seit 2024, daraus entstanden bislang mehrere Long-only-Aktienfonds.