Umbau der Geschäftsführung La Française Asset Management beruft Aurélie Fuilleron Masson in die Geschäftsführung

Das französische Investmenthaus La Française Asset Management hat die Geschäftsführung ihrer deutschen Niederlassung umgebaut. Neu im dreiköpfigen Führungsteam ist Aurélie Fouilleron Masson, sie arbeitet künftig mit den Geschäftsführern Hauke Hess und Hosnia Said zusammen. Dirk Rogowski hat das Leitungsgremium verlassen und konzentriert sich innerhalb der Unternehmensgruppe weiterhin um die Geschäftsführung der Schwestergesellschaft Veritas Institutional.

Fouilleron Masson ist seit 2007 für die La Française-Gruppe tätig und war unter anderem Leiterin der Geschäftsentwicklung für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Geschäftsführerin wird sie für die Entwicklungsstrategie der deutschen Niederlassung verantwortlich sein, heißt es von La Française Asset Management. Sie sei zuversichtlich, dass das Unternehmen in seinem Heimatmarkt sowie im Ausland weiter wachsen und die ehrgeizigen Entwicklungsziele der La Française-Gruppe erreichen werde, so die neue Geschäftsführerin.

Dirk Rogowski werde als Geschäftsführer von Veritas Institutional weiterhin die Entwicklung von La Française Asset Management in Deutschland unterstützen, berichtet das Unternehmen. In dieser Funktion werde er den geplanten Rollout des von Veritas entwickelten Risikomanagementsystems [email protected] im Ausland vorantreiben. Die deutsche Niederlassung von La Française Asset Management ging Ende 2018 aus Veritas Investment hervor, auch die Schwestergesellschaft Veritas Institutional mit Sitz in Hamburg gehört mittlerweile zur La Française-Gruppe, die einen Multi-Expertisen-Ansatz verfolgt. Veritas deckt innerhalb der Firmengruppe das Segment systematischer und prognosefreier Investmentstrategien ab.