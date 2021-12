Svetlana Kerschner 22.07.2013 Lesedauer: 1 Minute

Umfrage: AIFM-Richtlinie kostet bis zu einer Million Dollar

Am heutigen Montag tritt die neue EU-Richtlinie zur Regulierung alternativer Investmentfonds (AIFMD) in Kraft. Investmentgesellschaften erwarten hohe Extra-Kosten und einen Fondsschwund in Europa, so das Ergebnis einer Umfrage.