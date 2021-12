Svetlana Kerschner 01.08.2011 Lesedauer: 1 Minute

Umfrage: Amerikanische Männer halten nicht viel von Finanzexpertinnen

Wenn sie in Finanzdingen einen Experten um Rat fragen könnten, würden sich die meisten männlichen US-Amerikaner an Warren Buffett wenden. Die erfolgreiche Finanzberaterin und Buchautorin Suze Orman rangiert hingegen an letzter Stelle – noch hinter den Vätern der befragten Männer.