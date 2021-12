Umfrage: Anleger begrüßen neues Beratungsprotokoll in der Anlageberatung

Manche Anleger der TNS-Infratest-Umfrage übten Kritik an der Anzahl der persönlichen Informationen, die für die Beratungsdokumentation offen gelegt werden müssen. Immerhin jeder dritte Anleger ist damit nicht einverstanden. Zwei Drittel halten die Menge an Informationen allerdings für angemessen. Die Zustimmungsquote ist zudem bei denjenigen größer, die bereits ein neues Beratungsgespräch mit Protokoll geführt haben. Hier erklärten immerhin 75 Prozent, dass das Maß an persönlichen Informationen angemessen sei.„Die Ergebnisse zeigen zweierlei: zum einen eine hohe Grundzufriedenheit der Kunden mit der Beratung im Wertpapiergeschäft, und zum anderen, dass die Protokollpflicht dem Bedürfnis der Kunden nach Transparenz entgegenkommt“, sagt Peter Schirmbeck, Leiter Privatkundengeschäft der DZ Bank. Künftig werde es wichtig sein, die richtige Balance zwischen Beratungsbürokratie und den berechtigten Anforderungen der Kunden und der Banken zu finden, so Schirmbeck.Die Befragung ergab ferner, dass rund zwei Drittel aller Befragten ihre Geldanlageentscheidung mit wesentlicher Unterstützung durch ihren Berater treffen. 16 Prozent der Anleger sagen, sie treffen ihre Geldanlageentscheidung völlig allein. Weitere 19 Prozent geben an, ihren Geldanlageberater in geringem Maße einzubeziehen.Hintergrund: Die Daten wurden in der ersten Februarwoche im Rahmen einer telefonischen Umfrage von TNS Infratest erhoben. Die Stichprobe von 1.131 ist repräsentativ für anlageaffine Personen in der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren.