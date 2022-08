Umfrage bei Asset Managern (Teil 2) So lief der Fondsvertrieb im turbulenten ersten Halbjahr

Sven Schäfer: Head of Wholesale/Retail, Deutschland und Österreich der Allianz Global Investors. | Foto: AGI

„Wir sehen ein ungebrochenes Interesse an thematischen Investments“

Zwei Herausforderungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben das erste Halbjahr 2022 geprägt: Die Entwicklung der Kapitalmärkte, die Aktien und Renten im Gleichtakt nach unten zog, und die Vorbereitungen für die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz von Privatanlegern, die im August startete.

Nach dem Rückgang am Aktienmarkt haben die Privatanleger im Großen und Ganzen dank der Beratungskompetenz unserer Vertriebspartner Ruhe bewahrt. Es gab keine Flucht aus Aktien, vielmehr sehen wir ungebrochenes Interesse an thematischen Investments, insbesondere an sehr aktuellen Themen wie Energie- oder Wasserversorgung. Allen voran der breit aufgestellte Allianz Thematica, der in sieben unterschiedliche Trendthemen investiert, erfreut sich weiter größter Beliebtheit.

Die Nachfrage nach Multi Asset-Produkten ist ungebrochen. Dies spiegelt die Langfristorientierung der Anleger:innen wider, die auf eher konservative Fonds wie den Kapital Plus, aber auch auf offensive wie den Dynamic Multi Asset Strategy 75 setzten. Generell sehen wir einen Trend zu globalen Multi Asset-Konzepten, oftmals auch in Verbindung mit einer regelmäßigen Ausschüttung an die Investoren.

Wenig bis kein Interesse fanden hingegen Rentenfonds aufgrund der negativen Eurorenditen. Allenfalls nutzten einige Anleger die Chance, die die Zinsdifferenz und das Währungspotenzial bieten, um in kurzlaufende hochverzinsliche amerikanische Anleihen zu investieren. Wenig Unsicherheit sehen wir auch bezüglich der Nachhaltigkeitsabfrage. Die Gespräche mit Vertriebspartnern liefen sehr positiv, die offenen Fragen wurden geklärt, die Bereitstellung der notwendigen Daten ist fristgerecht erfolgt.