Zum Ausbildungsstart im September haben fast eine halbe Millionen junge Menschen in Deutschland ihre Ausbildung begonnen. Viele Tausende von ihen starten in der Versicherungsbranche. Die Unternehmen sind als attraktive Arbeitgeber begehrt. Sie werben mit Sicherheit, guten Zukunftschancen und vielen Benefits. Teilweise gibt es erstaunlich hohe Berwerberzahlen von über 100 Schulabgängern pro Stelle.

Was den Unternehmen bei den Bewerbern auffällt

Dennoch gibt es Herausforderungen beim Recruting: Das Anspruchsniveau der Bewerber hat enorm zugenommen. Themen wie Work-Life-Balance und Sinnstiftung spielen bei den jungen Jobeinsteigern eine große Rolle. Das Thema Fachkräftemängel spielt den Betreffenden hier in die Karten. In der Folge zeigen sich die Arbeitgeber bei Mitarbeiter-Benefits auch schon bei Azubis sehr großzügig. Einige Unternehmen bemängeln aber auch die sinkende Qualität der Bewerber. Ein unerfreuliches Phänomen für die Versicherer ist das Job-Ghosting: Zusagen werden nicht eingehalten und unterschriebene Ausbildungsstellen nicht angetreten.

DAS INVESTMENT hat ein umfassenden Blick auf die Branche geworfen. Von den 20 angefragten Unternehmen beteiligten sich 19 an unserer Umfrage. Deren Antworten präsentieren wir in einer Bildergalerie. Einige der Gesellschaften konnten keine Fotos ihres aktuellen Ausbildungsjahrgangs zur Verfügung stellen.

ALH-Gruppe

Auszubildende der Alte Leipziger am Standort Oberursel, © ALH-Gruppe

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der ALH-Gruppe bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Bei der ALH-Gruppe sind zum 1. August beziehungsweise 1. September 50 Azubis und dual Studierende gestartet. Sie verteilen sich auf die Standorte Oberursel, Stuttgart und Mannheim sowie auf die Sparten Leben, Kranken, Sach und Bauspar.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Die ALH hat für den Ausbildungsbeginn 2024 insgesamt 1174 Bewerbungen erhalten. Somit kamen auf einen unserer 50 besetzten Ausbildungsplätze knapp 23 Bewerbungen.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



86 Prozent unserer Auszubildenden haben Abitur oder einen Fachhochschulabschluss, 14 Prozent haben einen mittleren Schulabschluss.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Wir bilden unsere Nachwuchskräfte in diesem Jahr neu aus zu:

Betriebswirten: Schwerpunkt BWL-Versicherung (3), BWL-Gesundheitsmanagement (6), BWL-Finanzdienstleistungen (4)

Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen (20)

Bankkaufleuten (bei der Alte Leipziger Bauspar) (2)

IT-Experten (dualer Studiengang Informatik) (1)

Wirtschaftsinformatikern (dualer Studiengang) (3)

Fachinformatikern (11)

Die ALH Gruppe bietet insgesamt vier Ausbildungs- und sieben duale Studiengänge an. Neu hinzugekommen ist 2024 der duale Studiengang BWL-Digital Business Management. Wir haben nicht in allen sieben Studiengängen Ausbildungsplätze besetzen können.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Unsere neuen Azubis sind zu 30 Prozent Frauen und zu 70 Prozent Männer.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Im ersten Ausbildungsjahr Lehrjahr verdienen Auszubildende 1.170 Euro pro Monat und dual Studierende 1.256 Euro. Hinzu kommen vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 40 Euro. Mit 14 vollen Monatsgehältern ist unsere Ausbildungsvergütung überdurchschnittlich.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten vermögenswirksame Leistungen, einen Fahrtkostenzuschuss und viele weitere Benefits, wie zum Beispeil die Vorsorge-Checks unserer betrieblichen Krankenversicherung. Weiter gibt es Zuschüsse für Studenten in Höhe von 1.200 Euro im Jahr sowie für alle Azubis und Studierende Zuschüsse zu einem privat nutzbarem Laptop oder Tablet und Zuschüsse zur Einrichtungsausstattung im Homeoffice.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Die Bewerber erwarten eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Unternehmens sowie ein regelmäßiges und schnelles Feedback. Sie wollen abwechslungsreiche Tätigkeiten, gewichten den Spaßfaktor bei der Arbeit hoch und möchten eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Wichtig ist ihnen auch die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in Ergänzung zu ihren Bürotagen. In den vergangenen Jahren stellen wir fest, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Auszubildenden und Studierenden geringer geworden ist. Das hat einen Einfluss auf die Gestaltung von Lernprozessen.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Bei den kaufmännischen Ausbildungen und den BWL-Studiengängen beinhaltet die Ausbildung einen breiten Überblick über die verschiedenen Abteilungen und Tätigkeitsbereiche. Bei der Ausbildung zum Fachinformatiker und dem Studium von Informatik und HWirtschaftsinformatik bereiten wir gezielt auf die Spezialistentätigkeit vor.

Allianz

Allianz-Flaggen auf dem Münchener Olympiagelände, © www.allianz.com

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Allianz bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Insgesamt haben/werden 327 Azubis und dual Studierende eine Ausbildung/Studium beginnen. Einige unserer Studierenden beginnt erst am 1. Oktober.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Keine Antwort

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Eingestellte Azubis mit Abitur/Fachhochschulreife: 221, mit mittlerer Reife: 104 und mit Hauptschulabschluss: 2.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Ausbildung als Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen: 239

Ausbildung als Kaufleute für Büromanagement: 16

Ausbildung zur Koch/Köchin: 10

Ausbildung zum Medientechnologen/in Druck: 2

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer: 2

Duales Studium (Wirtschafts-)Informatik: 18

Duales Studium Wirtschaftsmathematik: 4

Duales Studium BWL (Versicherung): 30

Duales Studium BWL (HR): 3

Duales Studium BWL (Food Management): 2

Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen: 1

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



49 Prozent männlich, 51 Prozent weiblich

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Auszubildende verdienen im ersten Ausbildungsjahr 1.205 Euro nach Gehaltstarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Gesundheitstage, Sportangebote, betriebliche Krankenversicherung, tarifliche Sonderzahlungen, variable Vergütung, Sonderzahlung bei guten Leistungen, betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Mitarbeiteraktien, Fahrten zur Arbeit, vergünstigtes Mittagessen, Mitarbeiterkonditionen, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm, flexible Arbeitszeit, flexibles Arbeiten, Unterstützung bei Pflegefällen.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf Qualifikation und Erwartungen an den Arbeitgeber?



Unsere Bewerber haben hohe Erwartungen an den künftigen Arbeitgeber, darunter fallen beispielsweise Punkte wie eine ausgeglichene Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit in der Arbeit, Karriereentwicklung und Weiterbildung, Inklusivität und Diversität. Sie legen Wert auf Transparenz und Kommunikation. Im Fokus stehen bei den Bewerbern das Erkennen und Wertschätzen ihrer Persönlichkeit und deren Förderung.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Die Ausbildung für unsere Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen startet zu Beginn in Kleingruppen von acht bis zehn Azubis, dort werden in den ersten beiden Jahren alle Lerninhalte der Ausbildungsordnung geschult und auch praktische Fälle bearbeitet und übernommen. Zudem gibt es viele Schulungen und Projekte, unter anderem Telefonqualifizierung. Im letzten Ausbildungsjahr werden die Azubis in ihre Zieleinheiten übergeben und werden dort für ihre Speziallistentätigkeit im Anschluss an die Ausbildung eingearbeitet. Bei unseren anderen Ausbildungsberufen und Studiengängen findet eine „On-the-job-Ausbildung“ statt und die Azubis durchlaufen verschiedene Bereiche und Abteilungen, um die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben. Hierbei finden auch diverse Schulungen und Projekte statt.

Axa

Auszubildende der Axa in Köln, © AXA Konzern AG

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Axa bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Wir hatten im Jahr 2024 insgesamt 168 Ausbildungsplätze im Axa-Konzern zu vergeben. Davon besetzen konnten wir 156 Plätze, das entspricht 93 Prozent. Damit sind wir sehr zufrieden, allerdings merken wir deutlich, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Das bedeutet, dass wir unsere Recruiting-Prozesse kontinuierlich hinterfragen und verbessern. Mit Blick auf Auszubildende nutzen wir zum Beispiel deutlich mehr Social-Media-Plattformen zur Ausschreibung unserer Stellen.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Keine Antwort



Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Keine Antwort



In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Auszubildende sind in allen Ressorts bei Axa vertreten. Es starteten 99 Auszubildende im Innendienst und 57 Auszubildende im Außendienst.



Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Keine Antwort



Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Keine Antwort



Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Es gibt Corporate Benefits, wie zum Beispiel Vergünstigungen und Angebote bei verschiedenen Partnern.



Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Auch wir beobachten eine klare Erwartungshaltung der jungen Generation an potenzielle Arbeitgeber. So wird beispielsweise sehr viel mehr Wert auf eine gute Work-Life-Balance gelegt. Auch wünschen sich junge Berufsstarter flexible Arbeitsbedingungen wie mobiles Arbeiten und eine moderne Ausstattung des Arbeitsplatzes. Nicht zuletzt spielen natürlich auch ein faires Einkommen und Zusatzleistungen eine entscheidende Rolle. Stellenweise haben wir auch die Erfahrung machen müssen, dass unterschriebene Ausbildungsstellen nicht angetreten werden, also sogenanntes Job-Ghosting erlebt. Das ist aber die absolute Ausnahme. Auch wir erleben die Competition of Talents deutlich und überlegen uns daher ständig neue Ansätze und Programme, um Auszubildende oder Mitarbeitende für uns zu begeistern. Grundsätzlich stecken wir deutlich mehr Engagement und Zeit in das Recruiting und Onboarding.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Keine Antwort

Debeka

Gruppenfoto der Azubis und dual Studierenden aus der Hauptverwaltung in Koblenz, © Debeka

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Debeka bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Zum 1. August 2024 haben 661 Auszubildende / Dual Studierende in den Landesgeschäftsstellen und 59 in der Hauptverwaltung in Koblenz begonnen.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Die tatsächlichen Zahlen variieren bundesweit sehr stark, sodass wir dazu keine Aussage treffen können. Der Durchschnitt beträgt 132 Bewerbungen je Ausschreibung für die Hauptverwaltung in Koblenz.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Dazu ist uns leider keine Auswertung möglich.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Keine Antwort

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Für den Standort der Hauptverwaltung in Koblenz sind es 64 Prozent Männer und 36 Prozent Frauen.



Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1.205 Euro ab dem 1. September 2024. Es gibt 14 Gehälter.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten vermögenswirksame Leistungen, Corporate Benefits, Linkedin-Learning, mobiles Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Kostenbeteiligungen und vieles mehr.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Insgesamt ist die Anzahl der Bewerbungen je Stelle gestiegen. Darunter befinden sich jedoch vermehrt Bewerbungen mit unzureichenden schulischen Qualifikationen. Auch diese Anzahl hat sich ebenfalls gesteigert.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Der Ausbildungsverlauf ist zu Beginn ein betrieblicher Rundumschlag und entwickelt sich über den Verlauf der Ausbildung und auf Wunsch des Auszubildenden / dual Studierenden hin zu einer Spezialistentätigkeit beziehungsweise einer Fachkraft in einer Abteilung.

DEVK

Neue Auszubildende der DEVK in Köln, © Alexandra Egles / DEVK

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der DEVK bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



185 Auszubildende und Dual Studierende.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Wir haben durchschnittlich 21 Bewerbungen pro Stelle erhalten (bei deutschlandweit 264 ausgeschriebenen Ausbildungsstellen).

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Das können wir zentral nicht auswerten.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen im Innen- und Außendienst: über 90 Prozent Duales Studium BWL/Versicherungen

Duales Studium Risk & Insurance

Duales Studium Informatik

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



34 Prozent weiblich, 66 Prozent männlich

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1. Lehrjahr: 1.205 Euro monatlich., 13,5 Gehälter

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Mobilitäts- und Essenszuschuss, Vergünstigungen Fitnessstudio

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir haben keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Wir bieten vielfältige Karrierewege an. Im größeren Stil suchen wir Vertriebsprofile.

Ergo

Ergo-Büroturm in Düsseldorf, © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei Ergo bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Wir freuen uns über 335 neue Kolleginnen und Kollegen bei Ergo.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Im Vertrieb 31 und im Innendienst 14.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Im Vertrieb 52 Prozent mit Abitur und 42 Prozent mit mittlerem Schulabschluss. Wir führen ein verkürztes Auswahlverfahren durch: Wir laden alle Interessenten zu unserem internen Test ein. Von denen, die diesen Test bestehen, fordern wir Daten wie unter anderem den Schulabschluss an. Im Innendienst haben circa 70 Prozent mit Abitur und circa 30 Prozent den mittlerem Schulabschluss (gemessen an der Anzahl eigestellter Azubis).

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen im Innendienst: 99

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen im Vertrieb: 196

Kaufleute für Büromanagement: 9

Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation: 1

Duale Studentinnen/Studenten Wirtschaftsinformatik: 13

Duale Studentinnen/Studenten Risk & Insurance inkl. Ausbildung Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen: 5

Duale Studentinnen/Studenten Informatik mit Ausbildung Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung: 4

Duale Studentinnen/Studenten Wirtschaftswissenschaften mit Ausbildung Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen: 4

Nachwuchskräfte, die ein Duales Studium mit Schwerpunkt Versicherungen und Finanzanlagen im Vertrieb aufnehmen: 5

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Im Vertrieb circa 25 Frauen, 75 Prozent Männer, im Innendienst 46 Prozent Frauen, 54 Prozent Männer.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen. Seit dem 1. September 2024 beträgt die Ausbildungsvergütung im 1. Ausbildungsjahr bundesweit 1.205 Euro.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Mitarbeiterrabatte, Essenzuschüsse, Betriebsrestaurants an den sieben großen Verwaltungsstandorten, flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten (individuell zu vereinbaren) bis zu 50 Prozent, Fahrtkostenzuschuss zum ÖPNV, Bike-Leasing, umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsangebot, bei Ausbildung im Vertrieb erfolgsabhängige Bonuszahlungen, E-Learning-Plattform zum flexiblen Selbststudium, Betriebssport an den großen Verwaltungsstandorten.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir stellen bei einigen der Bewerbern fest, dass die Verbindlichkeit fehlt: Sie sagen die Ausbildung bei uns zu und kommen dann doch nicht oder sie nehmen nicht am Test teil, obwohl sie sich bei uns beworben haben. Wir stellen auch fest, dass die Qualität der Bewerber seit Jahren eher rückläufig ist. Die Erwartungshaltung der Bewerber ist dagegen hoch. Es ist ihnen sehr bewusst, dass die Unternehmen sie gerne für sich gewinnen möchten. Sie signalisieren uns, dass ihnen eine gute Perspektive nach Abschluss der Ausbildung wichtig ist, aber auch diese Aspekte: Übertragung von abwechslungsreichen und durchaus anspruchsvollen Aufgaben, ein angenehmes Betriebsklima, eine gute Bezahlung, flexible Arbeitszeitgestaltung und möglichst Homeoffice-Angebot (das ist im Innendienst möglich, im Vertrieb jedoch meist nicht umsetzbar).

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Ergo bietet deutschlandweit eine anspruchsvolle Ausbildung, mit der wir jungen Menschen Karrierechancen in zahlreichen Bereichen unseres Unternehmens eröffnen. Sie lernen bei uns die vielfältigen Themen und Aufgaben direkt in der Praxis kennen. Erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder und Kolleginnen und Kollegen betreuen sie intensiv. Die Auszubildenden können sich durch interne Weiterbildungen zusätzlich qualifizieren.

Gothaer

Die neuen Auszubildenden der Gothaer vor der Kölner Zentrale, © Gothaer

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Gothaer bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Gestartet sind insgesamt 115 Auszubildende und duale Studenten.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Das Interesse war sehr groß, wir hatten bundesweit insgesamt 48 Prozent mehr Bewerbungen als im Vorjahr.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Das können wir leider nicht auswerten.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



100 Azubis sind im Berufsbild Kauffrau/ Kauffmann für Versicherung und Finanzanlagen gestartet und 15 in der IT als duale Studenten.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?'



Das können wir leider nicht ad hoc auswerten.

Wieviel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Hier gelten die aktuellen Tarifvertragsgehälter. Ab 1. September 2024 sind dies im ersten Lehrjahr 1.205 Euro pro Monat

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



All unsere geltenden Betriebsvereinbarungen und entsprechenden Einkaufsvergünstigungen gelten ebenso für Azubis.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Es ist auffällig, dass zunehmend nach Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten gefragt wird.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Die Azubis haben im Innendienst eine Heimatabteilung, in der sie im Betrieb auf ihre spätere Tätigkeit ausgerichtet ausgebildet werden. In der Berufsschule und im überbetrieblichen Unterricht lernen sie allerdings alle Kundenbedarfsfelder laut Ausbildungsverordnung kennen, um sich ein möglichst breites Wissen anzueignen und um nach der Ausbildung überall eingesetzt werden zu können. Im Vertrieb liegt ein weiterer Fokus auf dem Thema ganzheitliche Beratung der Kunden.

Hansemerkur

Der Nachwuchs der Hansemerkur, © HanseMerkur

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Hansemerkur bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Wir freuen uns sehr, dass wir 28 Auszubildenden und dual Studierenden 2024 bei der Hansemerkur begrüßen können. So hoch war die Zahl an jungen Leuten, die eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Hamburger Versicherungsunternehmen begonnen haben, noch nie.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Insgesamt haben sich rund 450 Berufsanfänger auf unsere Ausbildungsplätze beworben, was einem Schnitt von rund 16 Bewerbungen pro Ausbildungsplatz entspricht.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



90 Prozent unserer Auszubildenden verfügen über Abitur oder das Fachabitur, die anderen über einen mittleren Schulabschluss.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Unsere 28 Ausbildungsplätze 2024 gliedern sich wie folgt auf:

16 x Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzanlagen

1 x Kauffrau für Digitalisierungsmanagement

8 x Duales Studium zum Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik:

2 x Duales Studium zum Bachelor of Science Angewandte Informatik

1 x Duales Studium zum Bachelor of Science Business Administration

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Unter den 28 Auszubildenden sind zehn Frauen (36 Prozent) und 18 Männer (64 Prozent).

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Wir bezahlen nach Tarifvertrag, was 1.205 Euro/Monat entspricht. Die Auszubildenden erhalten zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Alle Mitarbeitenden – und damit auch die Auszubildenden - erhalten umfangreiche Benefits in ganz unterschiedlichen Bereichen: Von A wie flexibles Arbeitszeitmodell bis Z wie Zahnzusatzversicherung zu Sonderkonditionen ist alles mit dabei. Als Krankenversicherer liegt uns die Gesundheit unserer Mitarbeitenden natürlich ganz besonders am Herzen. Deshalb haben wir für unsere Mitarbeitenden Angebote wie Vorsorgeuntersuchungen oder unser umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement entwickelt.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir erleben, dass die Bewerber ein hohes Interesse an einer sinnstiftenden Tätigkeit haben – insbesondere als Versicherungsunternehmen können wir dazu viel bieten. Viele junge Menschen sehen in der Hansemerkur einen zusätzlichen Mehrwert auch aufgrund der solidarischen Absicherung als Versicherungsunternehmen. Zudem legen die Bewerber großen Wert auf Sicherheit und eine individuelle Betreuung.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Neben der Berufsschule beziehungsweise der Universität durchlaufen alle Auszubildenden verschiedenen Abteilungen und sind damit nach Ende der Ausbildung intern gut vernetzt und wissen über viele Themen, die die Hansemerkur betreffen, gut Bescheid. Zentral ist dabei immer die aktive Mitarbeit am echten Tagesgeschäft, sowie eigenständige Projektarbeit. Im Dialog mit den Auszubildenen setzen wir sie im Laufe der Ausbildungszeit in einem „Heimatbereich“ ein, um diesen mit tieferen Einblicken – oft gekoppelt mit individuellen Weiterbildungen - noch intensiver kennenzulernen. Dieser Heimatbereich ist dann auch die Abteilung, in der die ausgelernten Auszubildenden ihre ersten Schritte als Vollzeitkraft tätigen.

Huk-Coburg

Auszubildende der dezentralen Standorte der Huk-Coburg, © HUK-COBURG

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Huk-Coburg bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Insgesamt 102 junge Menschen haben in unserer Coburger Zentrale und an verschiedenen Außenstellen in ganz Deutschland ihre Ausbildung oder ihr duales Studium gestartet.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



2024 gab es im Durchschnitt fast 19 Bewerber auf einen Ausbildungsplatz.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



51 Prozent unserer neuen Auszubildenden haben Abitur, 49 Prozent mittlere Reife.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Insgesamt starteten in diesem Jahr 73 Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen und elf Fachinformatik-Auszubildende. Das duale Studium Versicherungsmanagement begannen elf junge Menschen, während sich fünf weitere dem dualen Studium IT widmen. Darüber hinaus bilden wir in diesem Jahr jeweils eine Medientechnologin Druck und eine Immobilienkauffrau aus.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Der Anteil von Frauen und Männern bei unseren neuen Auszubildenden hält sich die Waage.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Unsere Auszubildenden bekommen ein tarifgebundenes Bruttogehalt von 1.250 Euro pro Monat. Hinzu kommen Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten unseren Auszubildenden folgende Benefits: betriebliche Altersvorsorge, Fahrkostenzuschuss, zusätzliche Fortbildungen und Schulungen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschüsse unter anderem für Fitnessstudio sowie Auszubildendenevents.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Die Qualifikationen und Kompetenzen der Auszubildenden streuen zunehmend heterogener. Zudem haben sich die Erwartungen der Bewerber die vergangenenJahre verändert: Eine gute Work-Life-Balance und flexible Arbeitsbedingungen, die Karrieremöglichkeiten im Unternehmen sowie die soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sind entscheidende Kriterien für einen attraktiven Arbeitgeber.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Je nach Ausbildungsberufen ist das inhaltliche Konzept unterschiedlich. Es werden zu Beginn der Ausbildung die Grundlagen gelegt und ein breiter Einblick in das Unternehmen ermöglicht sowie Kompetenzen erworben. Im Laufe der Ausbildung, spätestens aber im letzten Ausbildungsjahr, werden die Auszubildenden auf die spätere Tätigkeit spezialisiert und die Bedarfe des Unternehmens mit den Kompetenzen der jeweiligen Auszubildenden in Einklang gebracht.

LVM

Die neuen Auszubildenden im Innendienst der LVM in Münster, @ LVM

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem jahr bei der LVM bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



58 Nachwuchskräfte

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Gleiches Niveau wie die vergangenen Jahre.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Keine Antwort

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



41 Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen

3 dual Studierende Versicherungswirtschaft

7 dual Studierende IT

4 Fachinformatiker

3 Köche und Hauswirtschafter

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Circa 50 zu 50

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1170 Euro

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Homeoffice, Gleitzeit, MA-Restaurant, Mitarbeiterkonditionen, Schulungen, etc.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Keine Antwort

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Ausbildung in mehreren Abteilungen im Innen- und Außendienst, vielfältige Schulungen

Nürnberger

Neue Azubis im Innendienst der Nürnberger, @ Nürnberger

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Nürnberger bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



26 Azubis am 1. September im Standort Nürnberg Unternehmenszentrale, 24 Azubis im Außendienst.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Durchschnitt Innendienst: 150

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



42 Prozent Abitur/Fachabitur, 58 Prozent Mittlere Reife

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Kaufleute für Versicherungen und Finanzen: 13 Personen, 3 im dualen Studium

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung: 6 Personen, 1 im dualen Studium

Fachinformatiker Systemintegration: 2 Personen

Kauffrau für Digitalisierungsmanagement: 1 Person

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



54 Prozent Männer, 46 Prozent Frauen

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1.205 Euro

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Persönlicher Ansprechpartner vom Start der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung, gute Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeiten und mobiler Arbeit sowie modernen Arbeitswelten, eigene Technikausstattung ab dem ersten Tag, Casual statt Dresscode: Krawatten und Blazer gehören nicht mehr in unseren Alltag, betriebsinterne Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung, Bezahlung des 29-Euro-Tickets, Fahrradstellplätze und Möglichkeit zur Nutzung von Leihfahrrädern, vielfältige und bezuschusste Angebote in unserer Kantine, umfangreiches Gesundheitsmanagement mit Sport- und Entspannungskursen, Unterstützung bei Sonderaktionen wie Events, Messen, Social- Media-Gruppe.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir erhalten immer mehr Bewerbungen für unsere IT-Ausbildungsberufe. Bewerber erwarten gute Bezahlung und spannende Tätigkeiten. Viele Bewerber schicken kein Anschreiben mehr mit (ist bei uns auch kein Pflichtfeld mehr im Bewerbermanagement-System).

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Kurzer Rundumschlag und dann Einsatz in Fachbereichen mit Bedarf im kaufmännischen Bereich, intensive Schulung und späterer Fachbereichseinsatz im IT Bereich.

Provinzial

Die diesjährigen Azubis und Dualen Studierenden aus dem Innendienst des Holding-Standorts der Provinzial in Münster, © Provinzial

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Provinzial bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Insgesamt starten im Jahr 2024 429 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung im Provinzial-Konzern. An den Standorten Münster, Düsseldorf, Kiel und Hamburg beginnen 133 junge Talente ihre Ausbildung im Innendienst, im Außendienst sind es 285. Am Standort Detmold werden elf weitere Azubis sowohl im Innen- als auch im Außendienst ausgebildet. Generell kann sich die Zahl in den kommenden Wochen noch ändern, da vor allem in den Agenturen die Azubis zum Teil zeitversetzt starten.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Eine generelle Aussage ist hier schwierig zu treffen, da die Anzahl der Bewerber je nach Standort und Ausbildungsberuf sehr unterschiedlich sein kann. Pauschal gerechnet erhält die Provinzial im Schnitt 20 Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Der überwiegende Anteil unserer neuen Auszubildenden hat die Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Im Auswahlverfahren ist jedoch nicht allein der Abschluss relevant, sondern vor allem die gesamte persönliche Eignung. Der Konzern sucht die Nachwuchstalente entsprechend nach quantitativen und qualitativen Erfordernissen aus.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Die meisten Auszubildenden haben eine Berufsausbildung als Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen angefangen. Ebenso bildet die Provinzial auch umfangreich im IT-Bereich Azubis und dual Studierende aus sowie dual Studierende in der Versicherungswirtschaft und im Risk and Insurance Management. Hier gibt es jeweils Ausbildungen und Studiengänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten an den einzelnen Konzernstandorten. In Münster und Kiel werden darüber hinaus auch insgesamt vier Köche in den hauseigenen Betriebsrestaurants ausgebildet.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Die Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis liegt ungefähr bei 50 Prozent.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Die Auszubildenden werden tariflich bezahlt und erhalten im ersten Lehrjahr seit dem 1. September 2024 eine Vergütung in Höhe von 1.205 Euro.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten unseren Auszubildenden und dual Studierenden ein umfangreiches Paket an Benefits. Dazu gehört zum Beispiel das kostenlose Mittagessen, dass seit circa einem Jahr alle Innendienstmitarbeiter konzernweit erhalten. Darüber hinaus erhalten Azubis Zuschüsse für das Job-Ticket, Zugang zu einem attraktiven Gesundheits- und Sportprogramm, haben von Beginn an die Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten und profitieren durch flexible Arbeitszeiten von einer aktiv gelebten Work-Life-Balance. Zudem lernen sie direkt zu Beginn die Unternehmenskultur – die „Kultur der Nähe“ – kennen, die sehr aktiv im Konzern gelebt wird und zugleich Sicherheit in dem noch neuen Arbeitsumfeld schafft.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir spüren vor allem, dass die Bewerber ein hohes Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit haben und zugleich viel Mut in ihren Arbeitsalltag integrieren. Viele wünschen sich langfristig Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten – auch über die Ausbildung hinaus. Im Arbeitsalltag wird zudem großen Wert auf digitale Kompetenzen, Teamwork sowie selbstständiges Arbeiten in Kombination mit Feedforward gelegt. Diese Bedürfnisse werden bei der Provinzial bereits intensiv während der Ausbildung berücksichtigt und sind wesentlicher Bestandteil der Ausbildungsstrategie.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Wir legen großen Wert auf eine umfangreiche und individuell angepasste Ausbildung. So durchlaufen die Azubis verschiedene Abteilungen im Bereich Schaden und Vertragsservice. Ebenso absolvieren die Innendienst-Azubis ein mehrmonatiges Praktikum im Außendienst. Gleichzeitig können die Azubis auch persönliche Präferenzen für ihren Ausbildungsablauf äußern. Hier wird dann individuell geprüft, was im Rahmen des Möglichen liegt.

R+V

Neue Mitarbeiter für die R+V in Wiesbaden, @ R+V

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der R+V bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Im Innendienst sind es 80 Nachwuchskräfte, im Außendienst 154 Auszubildende und 79 BA-Studierende.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Einige Tausend Bewerbungen erhält das Team vom Recruiting für die freien Ausbildungsplätze. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder mehr motivierte Nachwuchskräfte als im Vorjahr eingestellt zu haben.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Die Zahl der Nachwuchskräfte mit einem höheren Schulabschluss steigt. Knapp 40 Prozent der eingestellten Nachwuchskräfte hat das Abitur.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Wir bilden in diesem Jahr in einer Vielzahl von Berufen aus. Im Innendienst liegt der Schwerpunkt bei BWL, Versicherung und IT. Im Außendienst lernen unsere Auszubildenden den Beruf des Kaufmanns/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, bei unseren Studierenden liegt der Schwerpunkt auf BWL mit verschiedenen Schwerpunkten wie Versicherungen oder Industrieversicherung. Unser Berufsportfolio wird regelmäßig überprüft, um den aktuellen Unternehmensanforderungen gerecht zu werden

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei unseren neuen Auszubildenden ist im Innen- und Außendienst ausgeglichen.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Im ersten Lehrjahr verdienen Auszubildende gemäß dem Tarifvertrag der Versicherungsbranche derzeit durchschnittlich rund 1.200 Euro brutto im Monat.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Die R+V bietet viele attraktive Benefits für ihre Mitarbeitenden und auch für die Nachwuchskräfte. Homeoffice, mobiles Arbeiten, vielfältige Arbeitszeitmodellen, Gleitzeit, Fitnessstudio am Campus, Jobrad und Jobticket, hochwertige Technikausstattung und umfangreiche Sozial- und Gesundheitsleistungen sind nur einige Vorteile für Auszubildende der R+V.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Bei Bewerbern fällt eine hohe Eigenmotivation auf, sie zeigen Interesse an selbstgesteuertem Lernen und sind Teamplayer. Sie bringen oft bereits gute Qualifikationen mit und haben klare Erwartungen an den Arbeitgeber, wie zum Beispiel eine positive Arbeitsatmosphäre und Entwicklungsmöglichkeiten.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Unser Ausbildungskonzept im Innendienst variiert je nach Berufsbild. Generell starten unsere Auszubildenden mit einer Rundumausbildung, um ein breites Verständnis für verschiedene Unternehmensbereiche zu entwickeln. Im Laufe der Ausbildung erfolgt dann eine Spezialisierung entsprechend des internen Bedarfs. Wir legen großen Wert darauf, die Ausbildung an den aktuellen Anforderungen im Unternehmen auszurichten. Die Ausbildung im Vertriebsaußendienst ist dreigeteilt: In der Theoriephase gehen die Azubis in die Berufsschule und die Studierenden an die Hochschule. In der Praxisphase erhalten die Nachwuchskräfte intensive fachliche Qualifizierungsmaßnahmen und erleben den vertrieblichen Alltag gemeinsam mit ihren Mentoren, der die jungen Talente eng während ihrer Ausbildung fachlich begleitet.

Signal Iduna

Die neuen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen sowie dual Studierende, die in Dortmund und Hamburg ihre Berufslaufbahn bei der Signal Iduna begonnen haben, © SIGNAL IDUNA

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Signal Iduna bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Insgesamt haben dieses Jahr (zum 1. August und 1. September) 120 Auszubildende und dual Studierende begonnen.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Zwischen 30 und knapp 200 Bewerbungen – abhängig von der Fachrichtung, unseren Standorten und ob es sich um eine Ausbildung oder ein duales Studium handelt.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Es gibt keine systematische Auswertung, viele haben aber Abitur.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Keine Antwort.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



64 Prozent Männer, 36 Prozent Frauen

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Seit dem 1. September 2024: 1.205 Euro. Es gibt 14 Gehälter und 40 Euro vermögenswirksame Leistungen.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Fahrtkostenzuschuss, Fahrradleasing, Vergünstigungen bei Versicherungsverträgen, verschiedene Angebote und Aktionen zur Gesundheitsförderung durch betriebliches Gesundheitsmanagement, Flexibilität in der Ausgestaltung der Arbeitszeiten, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, Angebote und Vergünstigungen bei verschiedenen Einzel- und Autohändlern, bezuschusstes Betriebsrestaurant, vielfältige Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Unsere Bewerbenden suchen heute vor allem Jobs, die ihnen Spaß machen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Ein positives Arbeitsumfeld und ein wertschätzendes Team, in dem Leistungen anerkannt werden, sind dabei besonders wichtig. Die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, beispielsweise durch individuelle Förderprogramme oder akademische Weiterbildung, wird ebenso vorausgesetzt wie ein sicherer Arbeitsplatz. Das Bedürfnis nach Arbeitsplatzsicherheit beobachten wir seit der Corona-Pandemie verstärkt. Darüber hinaus runden Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und eine gute Work-Life-Balance die Erwartungen an einen modernen Arbeitgeber ab.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Die Ausbildung bei Signal Iduna ist vielseitig und praxisnah gestaltet. Der Rahmenlehrplan der Ausbildungsordnung gibt dabei die Richtung vor und stellt sicher, dass alle wichtigen Inhalte vermittelt werden. Ziel ist es, unsere Auszubildenden zu kompetenten Fachkräften zu entwickeln, die nach ihrem Abschluss optimal auf den Einsatz in verschiedenen Unternehmensbereichen vorbereitet sind. Dabei orientieren wir uns am internen Bedarf und berücksichtigen auch aktuelle Entwicklungen wie Agilität, Nachhaltigkeit und generative KI, um unsere Auszubildenden für die Herausforderungen der Zukunft zu optimal aufzustellen.

SV Sparkassenversicherung

Die neuen Stuttgarter Azubis des Unternehmens, @ SV SparkassenVersicherung

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Sparkassenversicherung bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Insgesamt haben 133 Auszubildende und DH-Studenten bei uns begonnen.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Es sind etwa zwölf Bewerber pro Ausbildungsplatz.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?

Während wir vor 5 Jahren noch bei einer Quote etwas über 50 % lagen, ist in den letzten Jahren die Quote unter 50% gefallen. Tendenz weiterhin abnehmend.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen: 118

Studium Versicherungswirtschaft: 13

Studium Wirtschaftsinformatik: 2

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



56 Prozent männlich, 44 Prozent weiblich

Wieviel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1.205 Euro brutto monatlich, 13,5 Monatsgehälter pro Jahr, 40 Euro vermögenswirksame Leistungen

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Fahrtkostenzuschuss, Umfangreiches Seminarprogramm, intensive Betreuung auch im Hinblick auf die Abschlussprüfungen mit Prüfungsvorbereitung und Prüfungssimulationen.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Qualifikationen der Bewerber gehen spürbar zurück, aber die Erwartungen an die Ausbildungsunternehmen steigen deutlich an. Wir verlieren im Bewerbungsverfahren mehr gute Bewerber als noch vor zehn Jahren; auch während der Ausbildung und vor allem, wenn es um die Übernahme geht, verlassen uns mehr Azubis und DH-Studenten als in der Vergangenheit.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Wir bilden Generalisten aus, die viele Stationen während der Ausbildung durchlaufen und nach Ausbildungsende vielseitig eingesetzt werden können. Dabei werden die Auszubildenden in der wirklichen Praxis eingesetzt und durch Fachausbilder betreut. Eine praxisferne Ausbildung, separiert in Schulungseinheiten, lehnen wir ab. Beim DH-Studium gibt es verschiedene Spezialisierungsrichtungen zum Beispiel Richtung BWL Zentrale und Vertrieb sowie Wirtschaftsinformatik.

Talanx

Zentrale von Talanx und HDI in Hannover, © Talanx

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der Talanx bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



112 Auszubildende und dual Studierende bundesweit.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Das ist unterschiedlich je nach Standort sowie nach Ausbildungsberuf/Studiengang. Die meisten Bewerbungen erreichen uns für die großen Standorte Hannover und Köln; im Süden (München, Nürnberg) sind es weniger. Die stärkste Nachfrage erzielte 2024 die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Hierfür erhielten wir rund 250 Bewerbungen für Köln und fast 400 für Hannover.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Die Mehrheit verfügt über Abitur beziehungsweise Fachabitur.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?

Es gibt 24 Auszubildende im Außendienst und 52 Auszubildende in zahlreichen weiteren Berufsfeldern – von Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen über Fachkräfte im Gastgewerbe bis hin zu Fachinformatikern Anwendungsentwicklung, 37 dual Studierende in zahlreichen Studiengängen wie IT-Security, Wirtschaftsinformatik oder BWL.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Rund 55 Prozent sind männlich; rund 45 Prozent weiblich.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1.205 Euro brutto pro Monat im 1. Ausbildungsjahr. Das Gehalt steigert sich bis hin zu 1.370 Euro brutto pro Monat im 3. Ausbildungsjahr. Darüber hinaus gibt es ein 13. und 14. Monatsgehalt. Die Übernahmechancen sind sehr gut.



Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Networking-Events für Auszubildende, i ntensive Prüfungsvorbereitung, Weiterbildungsangebote (Englischlernangebot, virtuelle Lernplattform, Lerntage), Mitarbeitenden-Rabatte bei vielen verschiedenen Anbietern, v ermögenswirksame Leistungen, Kostenübernahme für Schulbücher sowie Seminare und Reisen, Deutschlandticket zu einem Preis von neun Euro, Gleitzeit und flexible Arbeitszeitmodelle, Option, mobil zu arbeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement.



Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir stellen fest, dass Berufseinsteiger heute ihre Work-Life-Balance und die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit enorm wichtig sind. Wir reagieren auf diese Bedürfnisse – zum einen mit passenden Benefits und Angeboten, zum anderen mit einem spannenden Aufgabenspektrum in einem internationalen Konzern, in dem eine einzigartige Kultur zu spüren ist. Zudem ermutigen wir explizit auch Talente, die nicht alle Anforderungen unserer Stellenausschreibungen erfüllen, sich bei uns zu bewerben. Basisqualifikationen können wir durch geeignete Maßnahmen wie Qualifizierungen oder Entwicklungsprogramme erweitern. Hier bieten wir auch spezielle Programme für unsere besten Talente aus dem Trainee- und Ausbildungsbereich: „Top11“ und „TalanXPlore“.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Unsere Nachwuchskräfte werden in den Praxisphasen in unterschiedlichen Fachbereichen eingesetzt, um umfangreiche Einblicke zu erhalten, an Projekten mitzuarbeiten und stetig Neues zu lernen. Mit unserem neuen Ausbildungskonzept „Homebase“ gibt es die Möglichkeit, dass Nachwuchskräfte ab dem 2. Ausbildungsjahr fest in einem Bereich eingesetzt werden. Somit ist beides möglich: Sowohl das Durchlaufen verschiedener Stationen, um herauszufinden, welcher Bereich am besten passt – als auch die Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich.

Versicherungskammer Bayern

Gebäude der Versicherungskammer Bayern in München, © Imago Images / Ulrich Wagner

Wie viele Auszubildende und dual Studierende haben in diesem Jahr bei der VKB bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Es haben 142 Auszubildende und 13 dual Studierende zum 1. August beziehungsweise 1. September ihre Ausbildung bei der Versicherungskammer begonnen.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Pro Ausbildungsstelle gab es circa sechs Bewerbungen.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



52 Prozent der Auszubildenden haben Abitur/Fachabitur. 48 Prozent der Auszubildenden haben einen mittleren Schulabschluss.

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Wir bilden in diesem Jahr 137 Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen und 18 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung neu aus.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Bei unseren neuen Auszubildenen sind gerundet 41 Prozent weiblich, 58 Prozent männlich und 1 Prozent divers.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Pro Monat verdienen unsere Azubis 1.205 Euro plus 40 Euro vermögenswirksame Leistungen und erhalten pro Jahr 14 Gehälter. Außerdem werden die Fahrtkosten mit 25 Euro bezuschusst.

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten den Auszubildenden unter anderem ein gesundes kostenfreies Mittagessen und Zugang zu unserem Fitnessstudio mit Wellnessbereich und physiotherapeutischen Leistungen am Standort München. Dort gibt es einen Sportverein mit 30 Sportarten von Badminton bis Yoga. Außerdem haben wir eine eigene medizinische Betriebsärztin sowie medizinische und psychologische Maßnahmen.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



In den vergangenen Jahren haben sich die Erwartungen von Auszubildenden an den Arbeitgeber verändert. Die Fachrichtung steht oft nicht mehr im Fokus, sondern vielmehr die Ausbildungskultur und das Arbeitsumfeld. Wichtig sind vor allem eine funktionierende Feedbackkultur, eine positive Arbeitsatmosphäre und die Betreuung der Auszubildenden. Durch die digitale Affinität und Medienkompetenz der Auszubildenden sind digitale Lernplattformen und Online-Tools ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Es wird Flexibilität erwartet. Ein „Nine-to-Five-Job“ verliert weiter an Attraktivität. Wichtig ist die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten und somit eine Work-Life-Balance zu garantieren. Junge Auszubildende suchen verstärkt nach Arbeitgebern deren Werte sie teilen. Zu nennen sind hierbei Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, und die zunehmende Bedeutung von Diversität und Inklusion. Auszubildende haben klare Perspektiven und fordern Weiterbildungsangebote. Außerdem werden schnellere Aufstiegschancen erwartet.

Wie siet das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Die Auszubildenden werden auf einen Schwerpunkt ausgebildet, durchlaufen aber während ihrer Ausbildung verschiedene Bereiche.

Wüstenrot & Württembergische

Gute Stimmung beim Start ins Ausbildungsjahr, @ Wüstenrot & Württembergische

Wie viele Auszubildenden und duale Studierende haben in diesem Jahr bei der W&W-Gruppe bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



Im Ausbildungsjahr 2024/25 haben 196 Auszubildende und DH-Studenten bei der W&W-Gruppe begonnen. Diese sind im Innen- beziehungsweise Außendienst beschäftigt.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



Je nach Berufsbild schwanken die Bewerberzahlen. Grundsätzlich sind die Bewerberzahlen, wie auch sonst in der Branche, in den vergangenen drei Jahren rückläufig – was dem demografischen Wandel geschuldet ist. Dennoch haben wir keine Probleme mit der Stellenbesetzung.

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Keine Antwort



In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



Wir bilden in 15 verschiedenen Berufsbildern aus.

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



Wir achten auf eine ausgeglichene Verteilung und erreichen diese auch.

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



Unsere Azubis und DH-Studenten erhalten eine branchenübliche Vergütung (siehe Tarifvertrag Banken beziehunsgweise Versicherungen).

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Wir bieten ein hervorragendes Arbeitsumfeld mit einem modernen Campus. Darüber hinaus gibt es während der Arbeitszeit ein eigenes Azubisportprogramm. Außerdem profitieren unsere Azubis genau wie alle anderen Mitarbeiter von internen wie externen Vergünstigungen.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Wir sehen keine gravierenden Auffälligkeiten. Wichtig ist unseren Bewerbern vor allem eine klare Perspektive nach der Ausbildung beziehungsweise dem Studium.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Neben den Vorgaben des Lehrplans legen wir großen Wert darauf, dass unsere Azubis Einblicke in möglichst viele Bereiche der W&W-Gruppe erhalten. Hierfür sehen wir in der Ausbildungsplanung entsprechend Zeit vor.

Zurich

Neue Azubis bei der Zurich in Köln, @ Zurich



Wie viele Auszubildende und duale Studierende haben in diesem Jahr bei der Zurich bundesweit eine Ausbildung/Studium begonnen?



41 im Innendienst der Zurich Gruppe Deutschland.

Wie viele Bewerbungen hatten Sie durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?



16 Bewerbungen pro Ausbildungsplatz-

Wie hoch ist der Anteil neuer Auszubildender mit Abitur und wie hoch mit mittlerem Schulabschluss?



Abitur 100 Prozent

In welchen Berufen bilden Sie in welcher Größenordnung in diesem Jahr neu aus?



15 Kaufleute Versicherungen und Finanzanlagen

5 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

9 Dual Studierende Risk and Insurance

2 Dual Studierende Wirtschaftsmathematik

5 Dual Studierende Informatik

1 Dual Studierende Data Science und KI

4 Duales Studium BWL

Wie ist die prozentuale Verteilung zwischen Frauen und Männern bei den neuen Azubis?



37 Prozent Frauen und 63 Prozent Männer

Wie viel verdienen Azubis bei Ihnen im ersten Lehrjahr?



1.205 Euro mal 13,3 Gehälter

Welche zusätzlichen Benefits bieten Sie Auszubildenden?



Flexible Arbeitszeit, Arbeiten von Zuhause, vermögenswirksame Leistungen, Auslandspraktikum, Seminare und Zusatzqualifizierungen, vergünstige Versicherungen, Deutschlandticket, Betriebsrestaurant, Sport und Gesundheitsangebote.

Welche Auffälligkeiten/Entwicklungen gibt es bei Bewerbern in Hinblick auf deren Qualifikation und ihre Erwartungen an den Arbeitgeber?



Quantitativer Bewerbungsrückgang insbesondere im kaufmännischen Bereich. Wir beobachten zudem qualitativ schlechter werdende Bewerbungen, insbesondere in Bezug auf tatsächliche Kenntnisse und Fähigkeiten trotz gleichzeitig guter Schulnoten.

Wie sieht das inhaltliche Konzept der Ausbildung aus?



Das Ausbildungskonzept von Zurich ist breit angelegt und fokussiert sich auf die individuellen Interessen und Stärken der einzelnen Azubis. Sie dürfen ihre Ausbildung und die Stationen mitgestalten, zusätzlich wird die Ausbildung von Azubi-Projekten begleitet, die frühzeitig die Eigenverantwortung fördern.