Umfrage der Generali Versicherung So zufrieden sind Versicherungskunden

85,6 Prozent der Kunden sind mit ihrer Versicherung zufrieden, 13,1 Prozent hingegen eher unzufrieden. 87,6 Prozent wollen zudem bei ihrem Versicherer bleiben, wechselwillig sind lediglich 1,9 Prozent. 80,2 Prozent der Befragten würden sich wieder für den gleichen Anbieter entscheiden und 72,2 Prozent würden dort auch eine weitere Police abschließen. Diese Zahlen ergab eine Umfrage der Generali Versicherung.Ähnlich gut sehen die Werte für das Schadenmanagement aus. 82 Prozent der Befragten, die in den vergangenen fünf Jahren einen Schadensfall hatten, waren mit der Abwicklung zufrieden. Unglücklich mit ihrem Versicherer waren allerdings auch 14,6 Prozent der Kunden. Besonders gut bewerteten Kunden die Zuverlässigkeit von Zusagen und Informationen (79,8 Prozent) sowie die Betreuung (77,9 Prozent) durch den Makler. Auch die Auszahlung der Geldleistungen und die Bearbeitungsdauer kamen in der Umfrage gut weg.Geht es darum, dass Kunden ihren Versicherer weiterempfehlen sollen, so würden dies 65,5 Prozent tun. Allerdings sind 31,5 Prozent der Versicherten auch skeptisch. 13,3 Prozent von ihnen würden eine Empfehlung sogar ablehnen.Bei der Wahl des Versicherers ist für 46,4 Prozent der Befragten wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Für 48,9 Prozent der Kunden zählt der Preis. Leistungsumfang der Police und der Ruf der Versicherung sind für zirka ein Drittel der Kunden ein Entscheidungskriterium.Bei all den guten Umfrage-Ergebnissen, gab es jedoch auch Kritik durch die befragten Versicherungskunden. So ärgern sich 10,7 Prozent von ihnen über eine unklare Sprache und Fremdwörter in Briefen, Formularen und Infomaterialien. Zufrieden sind lediglich 55,1 Prozent.Für die Studie befragte das Marktforschungsinstitut Usuma insgesamt 1.005 Bundesbürger via Telefon. 541 der Befragten hatten in den vergangenen fünf Jahren einen Schadenfall mit Versicherungskontakt.