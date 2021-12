Umfrage des Versicherungsjournals Klassische LV wird zum Nischenprodukt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Fonds- und Indexpolicen beziehungsweise die Lebensversicherung (LV) der sogenannten Neuen Klassik mit verringerten Garantien ersetzen in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen zunehmend die klassische LV-Police mit Höchstrechnungszins. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage des Versicherungsjournals, an der sich in den vergangenen Wochen knapp 300 Personen beteiligt haben.

Der Aussage „Viele Lebensversicherer sind aus dem Klassikgeschäft (Produkte mit Höchstrechnungszins) ausgestiegen. Ich vermittle aber immer noch solche Verträge.“ stimmt nur rund die Hälfte der Online-Leser des Branchenmediums zu. Davon vermitteln aber nur 13,4 Prozent die einstigen Kassenschlager hierzulande nach eigenen Angaben (noch) häufig. Manchmal beziehungsweise selten komme das bei 15,1 beziehungsweise 24,6 Prozent der Teilnehmer vor.