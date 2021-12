Umfrage: Die Versicherer mit dem besten Service

Für das Ranking zählt die Antworten befragter Kunden auf die Frage: „Haben Sie bei Unternehmen XY einen sehr guten Kundenservice erlebt?“ Über 500.000 Kundenstimmen liegen bereits vor. Die Versicherer landen im Branchen-Ranking dabei hinter den Online-Reisebüros und vor den Stromversorgern auf dem 14. Platz und damit nur im Mittelfeld. Die vom Kunden wahrgenommenen Leistungsunterschiede innerhalb der Branche sind groß, was durch eine verhältnismäßig hohe Wechselquote der Versicherten und den Beschwerdestatistiken auch deutlich wird.Acht Versicherer erreichten bei der Umfrage den „Gold-Rang“. Bei diesen Unternehmen können jeweils mehr als 66 Prozent der Kunden bestätigen, dass sie schon einmal einen sehr guten Kundenservice erlebt haben. In den Gesamtwert gehen sowohl die Urteile und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden ein.1. Allianz (75,7 Prozent)2. Huk-Coburg (72,8 Prozent)3. Generali (72,7 Prozent)4. DEVK (71,7 Prozent)5. Signal Iduna (69,6 Prozent)6. Sparkassen Versicherungen (69,2 Prozent)7. Württembergische Versicherung (68,2 Prozent)8. Barmenia (66,7 Prozent)Im Versicherer-Ranking auf den letzten Plätzen mit halb so hohen Prozentwerten liegen Provinzial Nord und VGH Versicherungen, Swiss Life und Inter Versicherungen sowie Delta Lloyd – wobei letztere ihr Neugeschäft in Deutschland bereits eingestellt hat.Auch bei den Krankenkassen liegt die Allianz vorn. Die KKH Allianz schafft es mit 87,5 Prozent auf Platz 1 vor BKK Mobil Oil (86,7 Prozent) und AOK Bayern (85,7 Prozent).