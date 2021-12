Umfrage: Die wichtigsten Themen für Berater in 2012

Die DKM 2011 in 30 Bildern

Weitere wichtige Themen für die Berater sind die Erholung an den Aktienmärkten (26,8 Prozent) der Einsatz alternative Energien bei der Kapitalanlage (18,3 Prozent).Bei den Anlageschwerpunkten dominiert das Bedürfnis der Kunden nach Sicherheit. Neben Versicherungen (44,4 Prozent), fondsgebundenen Versicherungen (24,8 Prozent) und Garantieprodukten (21,6 Prozent), zählen immerhin auch 13,1 Prozent der befragten DKM-Fachbesucher vermögensverwaltende Produkte zu den Anlageschwerpunkten 2012.„Angesichts der Tatsache, dass die Befragten ihren Beratungsschwerpunkt mehrheitlich in der Assekuranz haben und die vermögensverwaltenden Produkte vor gut einem Jahr noch kaum diskutiert wurden, hat dieses Segment eine ausgezeichnete Entwicklung erfahren“, kommentiert Ottemann. Die Idee des Investments unter Berücksichtigung vermögensbildender Aspekte komme bei Vermittlern und Kunden an.Nach ihren persönlichen beruflichen Herausforderungen für 2012 befragt, nennen 41,2 Prozent die Neukundengewinnung, gefolgt von der Bewältigung der Beratungs- und Dokumentationspflichten (25,5 Prozent) sowie der Ausweitung ihrer Provisionseinnahmen (20,3 Prozent). Die Etablierung von Serviceentgelten sehen hingegen nur 8,5 Prozent der Befragten als eine Herausforderung für 2012 – demnach ist kein Durchbruch für die Honorarberatung in Sicht, wenn es nach den Beratern geht.Befragt wurden 153 Fachbesucher der DKM mit den Kernkompetenzen Versicherungen (59,5 Prozent), Fondsgebundene Versicherungsprodukte (21,6 Prozent), Investmentfonds (21,6 Prozent) und Geschlossene Fonds (7,8 Prozent).