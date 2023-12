„Unsere Vertriebspartner spüren ganz klar das gestiegene Kundeninteresse an Einkommensschutz-Produkten wie Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung sowie an privaten Krankenzusatzversicherungen. Hier gehen wir von einer zukünftig stark steigenden Nachfrage aus, da sich Kunden zunehmend Gedanken über eine private Absicherung zusätzlich zu staatlichen Leistungen machen. Ein weiterer Gewinner wird unserer Meinung nach die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sein, da Arbeitgeber zunehmend Gesundheitsleistungen und –angebote als Differenzierer im Wettbewerb um Arbeitskräfte entdecken. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Ergebnissen der Asscompact Trends-Studie, die regelmäßig die Erwartungen der Maklerschaft zu Produkt-Trends erfragt. Auch hier wird für die bKV, BU und Grundfähigkeit ganz viel Potenzial gesehen.

Im Komposit-Bereich ist die Kostenexplosion, vor allem in der Versicherung von Kfz und Leitungswasser als Teil der Wohngebäudeversicherung, derzeit ein akutes Branchenthema. Insbesondere die Inflation treibt hier die Preise massiv in die Höhe. Nichtsdestotrotz ist der richtige Versicherungsschutz wichtiger denn je. Betreffend der Absicherung von Wohngebäuden gehen wir zudem von einem steigenden Bewusstsein der Kunden für zukünftig durch den Klimawandel bedingte Unwetterereignisse aus. Die Elementarversicherung wird deshalb an Bedeutung gewinnen. Auch der Bedarf an Cyberversicherungen im privaten und insbesondere gewerblichen Umfeld wird unserer Meinung nach steigen."