Zinswende, hohe Inflation, Fachkräftemangel: Wie sich diese und andere Entwicklungen auf den Versicherungsvertrieb auswirken und was die Branche für 2024 erwartet. Teil 1: Allgemeine Vertriebstrends.

DAS INVESTMENT befragte mehrere Vorstände sowie Vertriebs- und Produktverantwortliche von Versicherungsgesellschaften, welche Trends sie für das kommende Jahr erwarten. Es ging sowohl um allgemeine Vertriebstrends als auch um Entwicklungen verschiedener Produktkategorien wie zum Beispiel Lebens-, Kranken- und Sachversicherung.

Im ersten Teil unserer Trendumfrage-Strecke stellen wir Ihnen die allgemeinen Vertriebstrends vor. Welche Produkte werden 2024 an Bedeutung gewinnen? Wo dürfte die Nachfrage in die Höhe schießen und warum? Hier die Antworten.

Kostenexplosion im Komposit-Bereich 1 / 10 Andreas Politycki, Vorstand Vertrieb bei der Nürnberger Versicherung. Bildquelle: Nürnberger