„Fondsgebundene Versicherungen mit keiner oder geringer Garantie werden meiner Einschätzung nach auch in 2025 den Markt dominieren. Beflügelt durch vielfältige Botschaften in sozialen Netzen sowie der langsam, aber stetig wachsenden Börsenkultur in Deutschland erlebt auch die Altersvorsorge mit Fonds weiterhin einen Aufschwung.

Weiterer Gewinner werden Produkte der bAV sein. Auch hier sehen wir einen wachsenden Bedarf verbunden mit einer hohen Nachfrage. Gerade der Fachkräftemangel zwingt viele Arbeitgeber, verstärkt aktiv zu werden, um über die bAV als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Reformgesetz zur geförderten privaten Altersvorsorge wird aufgrund der aktuellen politischen Lage aller Voraussicht nach nicht mehr in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Dadurch werden Riester- oder potenzielle Nachfolgeprodukte kaum mehr nachgefragt werden. Hier gilt es, auf einen neuen Aufschlag der künftigen Regierung zu warten."