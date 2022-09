Umfrage zum Marktgeschehen Finanzprofis rechnen mit Ende des Abwärtstrends am Aktienmarkt

Anleger mussten in den vergangenen Monaten einige Rückschläge hinnehmen. Bleiben die Kurse auch in der zweiten Jahreshälfte im Sinkflug? Das wollten wir in unserer Online-Umfrage wissen. Die Antwort fällt relativ eindeutig aus.