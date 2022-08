Umfrage bei Asset Managern (Teil 1) So lief der Fondsvertrieb im turbulenten ersten Halbjahr

Michael Heidinger: Head of Wholesale Business Development Germany & Austria, bei Abrdn. | Foto: Abrdn

„Auf puren Aktionismus verzichteten unsere Kunden glücklicherweise“

Wie für die meisten Asset Manager war auch bei Abrdn das erste Halbjahr enorm fordernd. Am Anfang des Jahres setzte sich der Trend von Mittelabflüssen aus niedrig rentierlichen Anlageklassen fort, da Anleger diese Mittel in höher rentierliche Anlageklassen wie Aktien oder Private Markets allokierten. Nach der russischen Invasion in der Ukraine wurde dieser Trend gestoppt und Anleger fokussierten sich auf „Bestandsaufnahmen“. Dabei fielen Abflüsse aus unseren asiatischen und EM-Strategien sowohl auf der Aktien- als auch der Rentenseite moderat aus. Auf puren Aktionismus verzichteten unsere Kunden glücklicherweise. Lediglich bei Aktien war eine Stil-Rotation weg von Quality/Growth zu Value zu erkennen.

Im Fokus stehen bei uns derzeit Strategien in Asien sowie den Schwellenländern (Aktien und Renten) inklusive Frontier Markets Debt. Unser breites Angebot in chinesischen Strategien wurde um einen Small- und Mid-Cap-Fonds erweitert. Auch Small-Cap-Strategien sind nachgefragt, da die Anlageklasse attraktive Bewertungen aufweist. Zudem konnte sich unser Diversified Growth Fund aufgrund seiner breiten Diversifikation und der Möglichkeit, in Immobilien und andere alternative Anlagen zu investieren, weiterhin gut entwickeln. Insbesondere der Bezug zu inflationsgeschützten Assets wie erneuerbare Energien war jüngst ein starker Renditetreiber.

Wir glauben leider, dass die Volatilität an den Kapitalmärkten für eine unvorhersehbare Zeit erhalten bleibt. Wenngleich sich der Markt in China zu erholen scheint, bleiben viele Unsicherheiten von Rezessions- und Inflationsängsten in den Industrienationen bis zu möglichen Restriktionen im Zuge der Pandemie oder potentiellen bewaffneten Konflikten bestehen. Daher glauben wir, dass der Absatz im Fondsvertrieb im restlichen Jahr weiterhin zurückhaltend bleibt, wenngleich sich die Nachfrage nach risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien und Renten in den Emerging Markets, Asien und China erholen sollte.