Umfrage Immobilienquote der Versicherer erreicht Höchststand

Versicherer nehmen zunehmend Risiken in Kauf: Im Schnitt steigt die Quote in Immobilienanlagen mit 10,3 Prozent auf einen neuen Höchststand, zeigt das aktuelle Trendbarometer Assekuranz 2019 der Beratungsfirma EY Real Estate.