Sparen bis zur Rente Umfrage unter 553 Investoren: Mit dieser Summe kann man entspannt in den Ruhestand

Es ist eine Frage, die sich wohl jeder Mensch regelmäßig stellt: Wie viel Geld benötigt man, um guten Gewissens in den Ruhestand zu gehen? Eine richtige Antwort darauf gibt es nicht, denn sie hängt von vielen Faktoren ab: Wo lebt man, besitzt man Wohneigentum, wie ist der eigene Lebensstandard?

Auch das US-Portal „Bloomberg“ beschäftigte sich mit dieser Frage. 553 Investoren weltweit wurden in einer MLIV Pulse-Umfrage gefragt: „Wie viele Ersparnisse sind für den Ruhestand ausreichend?“ Die Antworten variieren je nach Standort. Etwa ein Drittel der Anleger schätzt den Wert auf 3 Millionen US-Dollar, ein weiteres Drittel sogar auf 5 Millionen US-Dollar, um problemlos in Rente gehen zu können.

Investoren skeptisch, ob Rücklagen für die Rente reichen

Die Umfrage unter den Investoren wurde auch mit Blick auf die Entwicklung der Kapitalmärkte im vergangenen Jahr geführt. 2022 ging es für nahezu alle Asset-Klassen nach unten, das riss auch viele Altersvorsorge-Depots ins Minus.

Für dieses Jahr sind die professionellen Anleger wieder zuversichtlicher. Aktien und Anleihen werden wieder ihre ursprüngliche Beziehung aufnehmen und sich in gegensätzliche Richtungen bewegen, zeigt die Bloomberg-Umfrage. Dennoch ist jeder zweite Befragte unsicher, ob letztendlich genug gespart werde, um den gewohnten Lebensstil im Ruhestand aufrechtzuerhalten.

Die Fokussierung auf den gewohnten Lebensstil ist an dieser Stelle entscheidend. Denn siebenstellige Rücklagen zu bilden ist für den Großteil der Bevölkerung nicht möglich.

Der durchschnittliche Kontostand der US-Teilnehmer der rund 5 Millionen Pensionspläne, die von Vanguard verwaltet werden, lag laut „Bloomberg“ Ende 2022 bei 112.572 US-Dollar, der Median bei gerade einmal 27.376 US-Dollar.

Ebenfalls interessant: Die meisten der von „Bloomberg“ befragten Anleger passen ihre Ruhestandspläne trotz der unsicheren Wirtschaftsaussichten und der jüngsten Verluste auf ihren Konten nicht an. Etwa 56 Prozent gaben an, weiter an ihren Rentenplänen festzuhalten. Rund jeder Zehnte (8 Prozent) gab sogar an, darüber nachzudenken, nie in Rente zu gehen.

So vermögend sind die Deutschen

Auch in Deutschland sind die meisten Menschen weit entfernt von Rücklagen in Millionenhöhe. Die Bundesbank erfasst in ihrer Studie „Private Haushalte und ihre Finanzen“ (PHF) alle drei Jahre die Vermögenswerte wie etwa Wohneigentum, Fahrzeuge sowie Bankguthaben und Ansprüche aus privaten Renten- und Lebensversicherungen und stellt diese auch Schulden wie etwa Hypotheken oder Kredite entgegen.

Das Ergebnis: Deutsche Haushalte verfügen im Durchschnitt über ein Nettovermögen von 232.800 Euro. Der Median lag bei 70.800 Euro. Dieser Unterschied zeigt, dass das Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt ist.

Inflation bedroht entspannten Ruhestand

"Die Inflation scheint sich zwar abzukühlen“, sagt Christine Benz, Direktorin für persönliche Finanzen und Ruhestandsplanung bei Morningstar gegenüber "Bloomberg", „aber das erhöht den Betrag, den eine Person im Ruhestand haben muss.“

Dass sich der Wohlstand im Alter verringert ist eine weit verbreitete Sorge in der Bevölkerung. Rund drei von vier Deutschen (74,1 Prozent) befürchten, dass die aktuell hohe Inflation sich negativ auf den Lebensstandard im Alter auswirken wird. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Civey im Auftrag der Debeka. Befragt wurden rund 5.000 Bundesbürger.

Mit Ausnahme Berlins sind die Bedenken vor allem im Osten Deutschlands besonders ausgeprägt: In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern gaben jeweils mehr als 80 Prozent der Befragten an, entsprechende Zukunftssorgen zu haben.

Bundesweit am höchsten sind die Werte in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen (81,2 Prozent), die am nächsten am Renteneintrittsalter liegt. Signifikante Unterschiede gibt es zudem zwischen den Geschlechtern: Frauen äußern sich hier besorgter als Männer (78,5 Prozent gegenüber 70 Prozent).