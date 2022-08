Umfrage zur Rückzahlung von Krediten Schulden bereiten Menschen weltweit Sorgen

Die hohe Inflation führt bei Menschen in vielen Ländern zu Geldsorgen. Viele Verbraucher, die Schulden haben, befürchten nun, ihre Kredite nicht zurückzahlen zu können, zeigt eine Umfrage. In Deutschland hat fast die Hälfte der Darlehensnehmer Angst vor Überschuldung.

Hohe Inflation, Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie belasten die Weltwirtschaft – das bekommen auch die Verbraucher zu spüren. Viele Menschen, die einen Kredit abbezahlen müssen, machen sich einer Statista-Umfrage zufolge Sorgen, ihre Schulden nicht rechtzeitig oder sogar gar nicht abbezahlen zu können. Unter den befragten Darlehensnehmern aus acht Ländern befürchtet das mehr als die Hälfte – besonders hoch ist der Prozentsatz in Australien mit 56 Prozent, gefolgt von Indien und Mexiko.

Aber auch in Deutschland machen sich viele Kreditnehmer Sorgen um die Rückzahlung. So geben 47 Prozent der 18- bis 85-Jährigen mit Schulden an, ihren Kredit womöglich nicht zurückzahlen zu können. Ihr Darlehen definitiv nicht abbezahlen können der Umfrage zufolge etwa sechs Prozent der Deutschen. Besonders hoch ist der Anteil der überschuldeten Menschen in den USA (10 Prozent) und Kanada (9 Prozent).

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr laut der Schufa knapp 7 Millionen neue Ratenkreditverträge abgeschlossen. Etwas mehr als 6 Millionen Bundesbürger über 18 Jahre gelten, Stand Ende 2021, als überschuldet, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Finanzdienstleistungen IFF. Häufige Gründe für eine Überschuldung sind demnach Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine Scheidung oder Trennung vom Partner sowie übermäßiger Konsum.