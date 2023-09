Forsa-Umfrage Die Träume von einer Pflegevollversicherung

Es ist Treibstoff für die aktuelle politische Debatte um steigende Eigenaneile in der Pflege und die Zukunft der Pflegeversicherung: Laut einer repräsentativen Befragung Anfang August des Marktforschungsunternehmens Forsa befürwortet eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung den Ausbau der gesetzlichen Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung. Schon vergangene Woche hatte ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften, das als „Bündnis für eine solidarische Pflegevollversicherung“ auftritt, seine Forderungen an die Adresse der Bundesregierung gerichtet.

Große Mehrheit unabhängig von Parteizugehörigkeit

Nach den Ergebnissen spricht sich eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent für eine Pflegevollversicherung aus. 14 Prozent befürworten keinen Ausbau und setzen stattdessen auf eine individuelle Vorsorge. In einem gemeinsamen Statement heißt es: „Das Bündnis (...) sieht seine Forderung angesichts der parteiübergreifenden hohen Zustimmungswerte untermauert und fordert die Bundesregierung dazu auf, den Ausbau der Pflegeversicherung jetzt anzugehen.“

Vollständige Finanzierung aller Pflegeleistungen ohne Eigenanteile

Nach eigenen Angaben setzt sich das Bündnis für eine Pflegeversicherung ein, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt – unabhängig davon, ob es sich um stationäre oder ambulante Pflege handelt. Auch die familiäre Pflege dürfe dabei nicht aus dem Blick geraten. „Sämtliche durch einen unabhängigen pflegerisch-medizinischen Dienst für bedarfsgerecht erachtete Pflegeleistungen müssen in vollem Umfang und ohne Eigenanteile vollständig von den Kassen finanziert werden”, so das Bündnis.

Nach einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zum 1. Juli liegt der Kostenanteil, den Pflegebedürftige im ersten Jahr ihres Aufenthaltes in einem Pflegeheim selbst aufbringen müssen, im bundesweiten Schnitt bei 2548 Euro pro Monat. Das Bündnis nennt durchschnittlich rund 2.700 Euro pro Monat (unabhängig von der Aufenthaltsdauer liegt der Wert nur bei 2.200 Euro). Davon entfielen auf die pflegerische Versorgung rund 1250 Euro, der Rest setze sich zusammen aus Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten. 14 Prozent geht laut Umfrage davon aus, diese Kosten im Pflegefall selbst stemmen zu können. Lediglich 6 Prozent der Befragten halten Zusatzkosten trotz Pflegeversicherung in dieser Höhe für angemessen, 89 Prozent für nicht angemessen.

Wird der Eigenanteil so stark unterschätzt?

76 Prozent unterschätzen, was sie im Falle von Pflegebedürftigkeit in einem Heim zahlen müssten, behauptet das Bündnis und nennt dies „besorgniserregend“. Diese Interpretation ist allerdings fragwürdig, da nach der Höhe des monatlichen Eigenanteils gefragt wurde. 76 Prozent gaben hier Beiträge bis 2.500 Euro an, also durchaus noch im Korridor der tatsächlich zu leistenden Zahlungen. Doch das Bündnis nimmt als Maßstab nur die Eigenkosten für das erste Heim-Jahr. Eine Begründung dafür sei, dass etwa die Hälfte der Bewohner ohnehin nicht länger als ein Jahr in einem Pflegeheim verweilt und den Betroffenen Entlastungen erst ab dem zweiten Jahr zustehen.

Als eines der bekanntesten Gesichter in den Reihen des Bündnisses sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, zu den Ergebnissen: „Wenn die Pflegeversicherung nicht endlich solidarisch ausgebaut wird, werden immer mehr Menschen von den hohen Kosten bei Pflegebedürftigkeit kalt erwischt. Pflegebedürftigkeit entwickelt sich immer mehr zu einer regelrechten Armutsfalle. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Pflegeversicherung aus der Sackgasse holt und den Menschen mit einer Pflegevollversicherung Sicherheit gibt.“

Pflegevollversicherung brächte deutlich höhere Sozialabgaben

Wie die Ergebnisse ausgefallen wären, wenn bei der Befragung auch das Thema der Finanzierung berücksichtigt worden wären, bleibt unklar. Der gesetzliche Beitragssatz stieg zum 1. Juli 2023 bereits von 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent. Menschen ohne Kinder zahlen 4,0 Prozent. Experten rechnen mit einer weiteren Erhöhung um mindestens 0,6 Prozent im Fall der Umsetzung einer Pflegevollversicherung. Das würde auch alle Arbeitnehmer stärker belasten. So hat die Idee auch aufseiten sozialer Institutionen ihre Kritiker. So sprach sich Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffaa zwar für eine auskömmliche Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung aus. „Aber wir brauchen kein Erbenschutzprogramm“, mahnte sie.

PKV-Verband kritisiert und sieht Lösung in eigenen Vorschlägen

Ungleich deutlicher ist die Ablehnung vom Verband der Privaten Krankenkassen (PKV). Der Begriff Pflegevollversicherung suggeriert nach Ansicht des Verbandes, dass diese sämtliche Kosten im Fall der Pflegebedürftigkeit abdeckt. Im Pflegeheim sei jedoch lediglich die Übernahme der pflegebedingten Eigenanteile gemeint. Das seien im Bundesdurchschnitt derzeit rund 1.200 Euro. Die Kosten für Unterkunft und Pflege sowie die Investitionskosten von insgesamt rund 1.300 Euro müssten weiterhin selbst bezahlt werden.

Aus Sicht der PKV-Lobbyisten wäre es fatal, mit einer erzwungenen Einheitsversicherung ein instabiles Umlagesystem auf noch mehr Versicherte auszuweiten. Das würde die jüngeren Generationen völlig überlasten. Eine Pflegevollversicherung würde zudem „massive Zusatzlasten für die Beitragszahler, aber keine gezielte Hilfe für ärmere Pflegebedürftige“ bieten. „Stattdessen erhält die vermögendste Rentnergeneration aller Zeiten zusätzliche Leistungen aus der Gießkanne, obwohl die meisten in Eigenverantwortung für ihre Pflegekosten selbst vorsorgen können“, sagte der geschäftsführende Vorstand Florian Reuther bereits vergangene Woche.

Der Verband verweist darauf, dass Lösungsvorschläge für eine generationengerechte Reform der Pflegeversicherung bereits auf dem Tisch liegen würden. Wenig verwunderlich handelt es sich dabei um Vorschläge, an denen der Verband selbst mitgewirkt hat, so den „neuen Generationenvertrag für die Pflege“ oder die kapitalgedeckte „Pflege-Plus-Versicherung“. Diese hatte ein eigens einberufenes Expertengremium im Frühjahr erarbeitet. Ansonsten empfiehlt der PKV-Veband: „Wer zur Finanzierung von Pflegeleistungen über die gesetzliche Absicherung hinaus nicht auf private Einkünfte und Vermögen zurückgreifen möchte, kann jederzeit mit einer Pflegezusatzversicherung vorsorgen“. Sie sei günstiger, als viele denken.