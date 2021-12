Umfrage Nur 10 Prozent der Deutschen vertrauen einem unabhängigen Finanzberater

Die Deutschen halten lieber Sparbuch als Aktien und ziehen eigene Expertise in Finanzdingen einem qualifizierten Rat vor. Das ist das Ergebnis mehrerer Umfragen vom Meinungsforschungsinstitut Yougov, die Holger Geißler (Herausgeber) und Christoph Drösser (Autor) im Buch „Wie wir Deutschen ticken“ zusammenfassen.

Lediglich 16 Prozent aller Männer und 7 Prozent aller Frauen in Deutschland besitzen Aktien, so das Ergebnis einer der Yougov-Umfragen. Vor allem bei Geringverdienern und Menschen mit Hauptschulabschluss ist dieser Anteil mit 11 beziehungsweise 6 Prozent besonders gering. Wer hingegen mehr als 3.000 im Monat verdient oder einen Abitur hat, hält auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Aktien in seinem Portfolio (23 beziehungsweise 18 Prozent). Nur 6 Prozent haben Gold