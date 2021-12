Umfrage: Nur 38 Prozent der Twens haben Riester-Vertrag

Allerdings gaben nur 38 Prozent in dieser Gruppe an, einen Riester-Vertrag abgeschlossen haben. Über alle Befragten hinweg liegt diese Quote bei 43 Prozent. „Den meisten jungen Leuten ist zwar die Bedeutung der privaten Vorsorge bewusst, doch es hapert noch bei der Umsetzung in die Praxis. Hier bedarf es zielgruppengerechter Anstöße, damit junge Anleger ihren Zeitvorteilin Form des Zinseszinseffekts nicht verschenken“, erklärt Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment.Hintergrund: Das Marktforschungsinstitut Forsa führt im Auftrag der Union Investment quartalsweise eine Erhebung zum Thema Altersvorsorge durch. Befragt werden 500 Finanzentscheider in privaten Haushalten im Alter von 20 bis 59 Jahren, die mindestens eine Geldanlage besitzen.