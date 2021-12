Andreas Scholz 14.05.2008 Lesedauer: 1 Minute

Umfrage: Riester-Rente – die Masse bleibt außen vor

Sieben Jahre nach Einführung der Riester-Rente hat erst jeder fünfte Deutsche einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Das ermittelte TNS Infratest im Auftrag des Versicherers Hanse-Merkur in einer Umfrage unter rund 1.000 Deutschen. Darin gaben 76,6 Prozent der Befragten an, einen solchen staatlich geförderten Altersvorsorgevertrag noch nicht in der Tasche zu haben.