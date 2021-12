Umfrage: Schlechte Bankberater sollen sich neuen Job suchen

Nach Meinung von knapp jedem Zweiten sollten zudem Beratungsleistungen sanktioniert werden, die komplett an den Anlagewünschen des Kunden vorbei gehen. Ein fehlerhaft erstelltes Beratungsprotokoll sehen immerhin 43 Prozent als verwerflich an und fordern dafür die Prüfung eines Berufsverbots.Befragt nach eigenen negativen Erfahrungen bei der Bankberatung wurde jeder Vierte nicht ausreichend über Anlagerisiken informiert oder ärgerte sich über versteckte Provisionen. Knapp 45 Prozent machten dagegen keine Angaben über mögliche schlechte Erfahrungen in der Bankberatung.