Redaktion 26.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Umfrage So viele Deutsche nutzen virtuelle Währungen

Noch bezahlen die Deutschen am liebsten bar. Virtuelle Währungen halten nur sehr langsam Einzug in ihre Haushalte. In unserer Infografik erfahren Sie, wie viele Bundesbürger schon Bitcoins ausprobiert haben.