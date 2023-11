in Zielgruppen

Wohneigentum geht vor Konsum – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage zum Sparverhalten der Bundesbürger vom Verband der Privaten Bausparkassen. Während die Altersvorsorge das wichtigste Sparmotiv bleibt, legte der Wunsch, für das Wohneigentum vorzusorgen, seit dem Sommer um 5 Prozentpunkt zu. Womit 42 Prozent der Befragten für ihre eigenen vier Wände sparen. Damit überholte das Motiv erstmals seit Frühjahr 2010 wieder den Beweggrund Konsum – verstanden als Sparen für spätere größere Anschaffungen. Dieser folgt jedoch mit 41 Prozent kurz darauf.

„Die Diskussion über das Heizungsgesetz hat viele Menschen völlig verunsichert“, erklärt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen. „Niemand weiß genau, was auf ihn an finanzieller Belastung zukommt. Klar ist aber: Es wird teuer.“ Diejenigen, die sparen können, hielten daher jetzt lieber ihr Geld zusammen, um sich ein Finanzpolster aufzubauen, so König.



Kapitalanlage verliert an Bedeutung

Abgenommen hat dagegen das Sparmotiv der Kapitalanlage, welches nur noch auf 26 Prozent kommt – 2 Prozentpunkte weniger als zuletzt. 4 Prozent – nach 8 Prozent im Sommer – gaben das Sparmotiv Notgroschen an und 3 statt zuvor 4 Prozent die Ausbildung der Kinder.

Sparmotive der Deutschen. © Verband der Privaten Bausparkassen e.V.

Über die Umfrage:

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen zum 79. Mal über 2.000 Bundesbürger im Alter von über 14 Jahren nach ihrem Sparverhalten.