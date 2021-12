Fondsmanager-Umfrage Trotz Wahlrisisken: Frankreichs Asset Manager bleiben gelassen

Die größten französischen Vermögensverwalter, die zusammen ein Anlagevolumen von 2,8 Billionen Euro betreuen, halten unbeirrbar an ihren europäischen Aktienpositionen fest. Amundi und Axa Investment Managers zählen zu denjenigen, die dem Wahlausgang zuversichtlich gegenüberstehen.

Im Zentrum der Diskrepanz steht, wie die Marktteilnehmer die Dynamik des französischen Wahlverfahrens interpretieren - von den Meinungsumfragen bis zur Koalitionsbildung nach dem zweiten und letzten Gang zur Wahlurne am 7. Mai. Umfragen sehen Le Pen, die Vorsitzende des Front National, bei der ersten Wahlrunde am 23. April als Gewinnerin und zwei Wochen später als Verliererin.

Französische Fondsmanager halten es für möglich, dass an den Märkten Volatilität aufflackern wird. Sie gehen jedoch auch davon aus, dass am Ende ein gemäßigterer Kandidat das Rennen um die Präsidentschaft machen wird. Daher sagen sie, dass sich Investoren wieder auf die Fundamentaldaten zurückbesinnen sollten: die Konjunkturerholung im Lande und die stärkeren Unternehmensergebnisse.

Renditedifferenz stark ausgeweitet

Frankreichs Benchmark-Index CAC 40, mit einem Börsenwert von 1,1 Billionen Euro, entwickelt sich seit Jahresanfang schlechter als der deutsche Dax. Gleichzeitig hat sich die Renditedifferenz zwischen den zehnjährigen Staatsanleihen beider Länder so stark ausgeweitet wie seit der Staatsschuldenkrise im Euroraum 2012 nicht mehr.

Globale Investoren haben vergangenes Jahr netto 113 Milliarden US-Dollar aus europäischen Fonds abgezogen, und dieses Jahr sind bislang gerademal 1,3 Milliarden US-Dollar wieder zugeflossen, wie aus Angaben von Bank of America Merrill Lynch (BofAML) unter Verweis auf Daten von EPFR Global hervorgeht.

Die Stimmung in Bezug auf französische Aktien ist so schlecht wie seit fast zwei Jahren nicht mehr und der französische Aktienindex ist laut BofAML der am wenigsten favorisierte.