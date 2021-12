Umfrage: Über die Hälfte der Deutschen hat noch nie von nachhaltigen Geldanlagen gehört

Ökostrom und Bio-Lebensmittel liegen im Trend, doch bei der Geldanlage spielt der Aspekt "Nachhaltigkeit" für viele Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren noch immer eine untergeordnete Rolle. Mehr als jeder Zweite (58 Prozent) hat noch nie von "nachhaltigen", "grünen" oder "sozial-ökologischen" Investments gehört. Immerhin 15 Prozent der Deutschen haben bereits über eine nachhaltige Geldanlage nachgedacht, aber noch nicht selbst investiert. Die Mehrheit davon (56 Prozent) hat kein Kapital für eine "grüne" Geldanlage zur Verfügung oder hat das Geld anderweitig fest angelegt. Fast jeder Dritte (31 Prozent) von ihnen gibt an, nicht ausreichend Informationen zu nachhaltigen Produkten zu erhalten. Frauen (36 Prozent) fühlen sich dabei schlechter informiert als Männer (28 Prozent).Fast jeder fünfte Mann (19 Prozent), der bereits über eine nachhaltige Geldanlage nachgedacht, aber noch nicht investiert hat, nennt als Grund dafür eine zu niedrige Rendite. Bei Frauen zögern aus diesem Grund nur 7 Prozent. Mehr Männer (21 Prozent) als Frauen (13 Prozent) sagen außerdem, sie hätten zu wenig Vertrauen in die Anbieter von nachhaltigen Geldanlagen.Fast ebenso viele Anleger mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.500 Euro (11 Prozent) wie Besserverdienende mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 3.500 Euro und mehr (9 Prozent) geben an, dass ökologische Kriterien für sie sehr wichtig bei der Entscheidung für eine Geldanlage sind. Allerdings steigt die Bekanntheit von nachhaltigen Investments mit dem Einkommen: Fast jeder zweite Deutsche (47 Prozent) mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 3.500 Euro und mehr hat schon einmal von diesen Geldanlagen gehört - aber nur jeder Fünfte (20 Prozent), der weniger als 1.500 Euro im Monat verdient.Kunden von Direktbanken, die nachhaltige Produkte kennen, legen häufiger "grün" an als Kunden anderer Banken. Bei den Direktbankkunden besitzen mit 13 Prozent der Kenner solcher Investments fast doppelt so viele nachhaltige Geldanlagen wie bei Kunden von Großbanken (7 Prozent). Bei Volks- und Raiffeisenbanken haben nur 3 Prozent derjenigen, die solche Produkte kennen, auch selbst schon darin investiert. Hintergrund: Für die repräsentative Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Comdirect Bank 1.010 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt.