Umfrage unter Finanzprofis Vermögensverwalter stocken bei Tech und kritischen Rohstoffen auf

Der ETF-Anbieter Han-ETF hat 50 Vermögensverwalter aus Großbritannien, Italien, Deutschland und der Schweiz zu aktuellen Investment- und Marktthemen befragt. Das Ergebnis: Mit 98 Prozent geht die überwiegende Mehrheit der befragten Finanzprofis davon aus, dass sich der Marktaufschwung fortsetzen wird. Nur 2 Prozent blicken dagegen pessimistisch auf die zweite Jahreshälfte.

Bei Schwellenländern, denen in der Regel das größte Wachstumspotenzial zugesprochen wird, sehen Vermögensverwalter in Südkorea (60 Prozent), China (54 Prozent) und Brasilien (52 Prozent) die größten Chancen. Auf die Türkei und Taiwan setzen noch 46 beziehungsweise 42 Prozent.

Finanzprofis stocken Tech- und Digital-Investments auf

Aufgestockt haben die die Finanzprofis seit Jahresbeginn vor allem Investitionen in die Tech- und Digitalbranche (74 Prozent). Weit vorn liegen zudem sogenannte kritische Rohstoffe (68 Prozent), die für die Wirtschaft wichtig sind und zum größten Teil importiert werden müssen, sowie Mobilität der Zukunft (60 Prozent). Weitere wichtige Investment-Themen für die Finanzexperten sind Blockchain, saubere Energie, Rüstung und Verteidigung sowie Reise. Allerdings sehen die Vermögensverwalter Bereiche wie kritische Rohstoffe und Tech pessimistischer als noch zu Jahresbeginn.

Bei der Fondsauswahl haben Profi-Investoren laut Umfrage vermehrt die Geopolitik im Blick. Für knapp 80 Prozent gewinnen politische Entwicklungen und Konflikte an Bedeutung. Für jeden Fünften gibt es bei dem Thema keine Veränderung. Das spiegele sich auch in Investitionen in Rüstungs- und Verteidigungsfirmen wider, analysiert Han-ETF.

98 Prozent halten Kernkraft für „grün“

Bei nachhaltigen Investments rechnet mit 56 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten damit, dass das Thema saubere Energie an Bedeutung gewinnt. Die übrigen 44 Prozent erwarten gleichbleibende Investitionen in diesen Bereich. Einen wichtigen Beitrag zu einer Energieversorgung ohne CO2-Emissionen könnte nach Meinung der Finanzprofis die Kernkraft leisten – 98 Prozent halten es für richtig, dass Atomenergie nach Einstufung der EU als „grün“ gilt.

Nachhaltigkeit spielt der Umfrage zufolge zudem auch bei Edelmetall-Investments eine große Rolle: So halten 52 Prozent ESG-Kriterien bei Anlage in Gold-ETCs für „wichtig“, 48 Prozent sogar für „sehr wichtig“. Mit 92 Prozent glaubt die überwiegende Mehrheit, dass institutionelle Investoren bei Gold in den kommenden sechs Monaten aufstocken werden, 8 Prozent rechnen nicht mit einer Veränderung.