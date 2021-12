Umfrage: Versicherer mögen deutsche Immobilien

„Immobilien in Nordamerika und Asien dienen aktuell eher der Beimischung“, ergänzt Fischer. So planen nur 19 Prozent der befragten Versicherer Käufe in Nordamerika, 25 Prozent wollen verkaufen. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten 30 Prozent Käufe und nur fünf Prozent der Versicherer Verkäufe geplant. In Asien wollen 13 Prozent der an der Umfrage beteiligten Assekuranzhäuser kaufen.Bei den Nutzungsarten liegen Einzelhandelsimmobilien in der Gunst der Investoren vorn: Rund 90 Prozent wollen in diesem Segment kaufen. „Damit hat der Einzelhandel Büros und Wohnen als beliebteste Nutzungsart überholt“, kommentiert Fischer das Ergebnis.