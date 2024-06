Es ist wieder „Zeit, dass sich was dreht“: Am Freitagabend startet hierzulande die Fußball-Europameisterschaft der Männer. In Deutschland weckt das sportliche Großereignis Erinnerungen an die allgemeine Höchststimmung während der Weltmeisterschaft 2006. Doch wird es ein neues Sommermärchen geben? Das dürfte unter anderem vom Auftreten der deutschen Nationalmannschaft abhängen.

Ob es die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann bis ins Finale am 14. Juli in Berlin schafft, haben wir jetzt die Vorstände der Versicherungsbranche gefragt. „Nein, Deutschland wird Dritter“, sagt beispielsweise Marc Michallet, der im Vorstand der R+V Versicherung für Finanzen, Rechnungswesen und Steuern zuständig ist. „Europameister wird England. Das Team hat junge, talentierte Spieler, die in einer sehr kompetitiven Liga unter teilweise großen Coaches spielen. Unter Gareth Southgate ist daraus ein echtes Team mit gutem Spirit entstanden.“

Marc Michallet © R+V

Wer wird 2024 Europameister?

Ganz anderer Meinung ist Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand der in der ALH-Gruppe vereinten Versicherer Alte Leipziger und Hallesche: „Ich tippe auf das Endspiel Frankreich gegen Spanien. Frankreich wird gewinnen, weil sie top Einzelspieler haben und immer als kompakte Einheit auftreten. Deutschland wird bis zum Viertelfinale kommen, weil unser Team aus jungen Spielern besteht, die sich erst noch als Einheit zusammenfinden müssen.“

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Frank Kettnaker © ALH Gruppe

Wie weit kommt Deutschland?

Ihr fußballerisches Know-how bringen viele Führungskräfte der deutschen Versicherungsbranche auch in den gemeinsamen Tippspielen unter den Kollegen ein. Auf welchen Titelfavoriten sie dabei setzen, berichten Top-Manager der Debeka, Gothaer, HDI, Huk-Coburg, Signal Iduna und Zurich Gruppe Deutschland in unserer Umfrage (siehe nächste Seiten). Dort verraten sie auch, wo sie die Deutschland-Spiele schauen – zum Beispiel zu Hause oder beim Public Viewing. Und welche Fan-Artikel sie während eines Deutschland-Spiels tragen – zum Beispiel DFB-Trikot oder Schal.



ARTIKEL-INHALT



SEITE 1 − Wie weit kommt Deutschland bei der EM?



SEITE 2 − „Deutschland-Trikot ist natürlich Pflicht“



SEITE 3 − „Die Franzosen werden Europameister“



SEITE 4 − „Tolle Atmosphäre beim Public Viewing“



SEITE 5 − „Positive Aufbruchsstimmung erzeugen“



SEITE 6 − „Unter den Kollegen wird fleißig getippt“



SEITE 7 − Fußballschauen in der Firmenzentrale