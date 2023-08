Pangaea Life ermittelt Umfrage: Was Kunden davon abhält, ihr Geld nachhaltig anzulegen

Das Meinungsforschungsunternehmen Yougov hat sich im Auftrag des Versicherers Pangaea Life umgehört, wie sehr das Thema „nachhaltige Geldanlage“ bei den Verbrauchern hierzulande bereits angekommen ist. In der Umfrage unter rund 2.000 repräsentativ ausgewählten Erwachsenen ging es neben der allgemeinen Einstellung zu dem Thema auch um die als am wichtigsten empfundenen Nachhaltigkeitsfaktoren. Ebenso wollten die Umfragemacher wissen, was Menschen davon abhält, ihr Geld nachhaltig anzulegen – und was geschehen müsste, damit sie das in Zukunft täten.

Nachhaltige Geldanlagen besser erklären

Verbrauchern wird außerdem offenbar zunehmend bewusst, dass nachhaltige Geldanlage auch andere Probleme adressieren kann als nur das weitere Feld der Ökologie – eine Assoziation, die beim verbreiteten Begriff „grüne Geldanlage“ immerhin naheliegt. So gaben nach „Umweltschutz“ (21 Prozent) und „Klimaschutz“ (20 Prozent) immerhin je 16 Prozent der Befragten an, dass ihnen eine ethische Unternehmensführung und soziale Belange bei der nachhaltigen Geldanlage am wichtigsten seien.

Bei vielen Verbrauchern scheint auch das im Branchen-Diskurs sehr präsente Thema „Greenwashing“ angekommen zu sein. Die Falschetikettierung nicht nachhaltiger Unternehmungen und Geldanlagen wurde am häufigsten als Hinderungsgrund genannt, der Menschen vom nachhaltigen Investieren abhält. Rund jeder sechste Befragte beklagte zudem, dass ihm nachhaltige Anlagen wenig transparent erschienen. Dementsprechend würde sich auch jeder Fünfte wünschen, nachhaltige Anlageprodukte besser erklärt zu bekommen.

Umfrage Trends bei der nachhaltigen Geldanlage © Pangaea Life

Bei Pangaea Life leitet man aus den Ergebnissen einen Auftrag ab. Dieser betreffe sowohl die Anbieter, die nachhaltige Produkte strukturieren, als auch den Vertrieb, der Verbraucher dazu berät: „Für mehr Akzeptanz sind wir alle gefragt, nachhaltige Produkte besser zu erklären und Wissen über deren Risiko-Renditeprofil und Funktionsweise verständlich zu vermitteln“, sagt Pangaea-Life-Geschäftsführer Daniel Regenburger. Ein transparentes Vorgehen könne zudem etwaigem Greenwashing-Verdacht vorbeugen.

Nicht ganz uneigennützig verweist Regensburger auf ein neues Angebot von Pangaea Life, sich deren nachhaltige Investments auch unmittelbar anzusehen. Die im Juli gestartete App „Pangaea Life Investmentreise“ soll Kunden per Smartphone oder VR-Brille einen Eindruck von Windparks und nachhaltigen Wohnanlagen bieten, in die Pangaea mit ihren Fonds investiert.

Komplizierte Nachhaltigkeits-Regulierung

Die Umfrage von Pangaea Life hat einen kleinen Schönheitsfehler. Sie berücksichtigt zwar die individuellen Einstellungen von Geldanlagekunden zum Thema Nachhaltigkeit. Sie lässt aber einen anderen, wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang außen vor: die regulatorischen Anforderungen. Nach wie vor macht es die Regulatorik auch interessierten Kunden nicht ganz einfach, ihr Geld dezidiert nachhaltig anzulegen. So verlangt etwa die europäische SFDR-Regulierung („Offenlegungsverordnung“) dem Vertrieb ein recht umständliches Vorgehen bei der Kundenberatung zu nachhaltigen Geldanlagen ab. Zudem stehen in vielen Nachhaltigkeits-Nischen auch noch kaum passende Produkte bereit.

Nicht zuletzt deshalb wird in Beratungsgesprächen zu Finanz- und Versicherungsanlagen das Thema nachhaltige Geldanlage immer noch oft ausgeklammert: Nach Rücksprache zwischen Berater und Kunden lässt sich in der Dokumentation auch ein einfaches Häkchen setzen: Der Kunde möchte auf nachhaltige Geldanlage verzichten. Dann gestalten sich der Beratungsprozess und die Produkteauswahl sowohl aus Berater- als auch aus Kundensicht um einiges einfacher.

Das macht Pangaea Life

Pangaea Life ist ein auf Nachhaltigkeits-Anlagen spezialisierter Investment Manager. Er wurde 2017 im Verbund der Versicherungsgruppe Die Bayerische gegründet. Unter der Marke Pangaea Life laufen die beiden Nachhaltigkeits-Fonds Blue Energy und Blue Living.