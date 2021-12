Umfrage: Welche Strategien bringen Hedge-Fonds am meisten?

Die Hedge-Fonds-Strategien Global Makro, Distressed Securities und Equity Volatility werden in den kommenden zwölf Monaten die besten Ergebnisse der Branche erreichen. Das sagen zumindest die über 1.000 Verantwortlichen aus 500 Finanzinstituten, die die Deutsche-Bank-Tochter Hedge Fund Capital Group zu diesem Thema befragte.



Global-Makro-Manager folgen den großen weltweiten Kapitalmarkttrends – egal, in welche Richtung sie laufen. Distressed-Securities-Fonds investieren in die Papiere von Firmen mit wirtschaftlichen Problemen. Und Equity Volatility ist eine Technik, um hohe Kursschwankungen an Aktienmärkten in Gewinne umzuwandeln. Vor allem die starke Unabhängigkeit dieser Strategien vom Aktienmarkt werde sich sehr positiv auf die Rendite auswirken, meinten die Befragten.