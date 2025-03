Link wurde in die Zwischenablage kopiert

In unsicheren Zeiten steigt die Gold-Nachfrage. Wie viel Edelmetall sollten sich Anleger ins Portfolio holen - und in welcher Form? Vermögensverwalter geben eine Einschätzung.

Der Goldpreis steigt und steigt – seit Jahresbeginn legte der Kurs des Edelmetalls bereits um 11 Prozent zu. Im Februar notierte der Goldpreis auf dem bisherigen Allzeithoch nahe der Schwelle von 3.000 US-Dollar pro Feinunze. Hält die Rally an? Verglichen mit früheren Boom-Zyklen sei der seit eineinhalb Jahren andauernde Preisanstieg recht kurz, meint Vermögensverwalter Mirko Kohlbrecher von Spiekermann & Co in Osnabrück: „Es ist unwahrscheinlich, dass dies alles gewesen sein sollte.“ Für Gold sprechen Kohlbrecher zufolge auch die aktuell unsichere Marktlage, hohe Staatsschulden sowie die steigende Nachfrage der Zentralbanken.

„Das althergebrachte Argument, dass bei einem anhaltend höheren Zinsniveau Gold aufgrund der höheren Opportunitätskosten weniger attraktiv ist, zählt derzeit aus verschiedenen Gründen nicht mehr“, bestätigt Reinhard Pfingsten von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Das Edelmetall gewinne als stabilisierender Faktor eines Portfolios an Bedeutung.

Für Anleger könnte sich der Einstieg trotz der Preisrally der vergangenen Monate lohnen, ist sich Rainer Beckmann von Ficon in Düsseldorf sicher: „Auch wenn die Preise stark gestiegen sind, ist es nicht zu spät, Gold zu erwerben, da die Tendenz in jedem Fall nach oben zeigt.“ Conrad Lauterbach von Allington Investors rechnet jedoch damit, dass Gold-Anleger immer wieder auch mit Rückschlägen rechnen müssen: „Phasenweise wird Gold deutlich besser laufen als der Kaufkraftverlust durch Inflation, aber teilweise über viele Jahre auch deutlich schlechter.“

Experten sind beim Gold-Anteil im Portfolio uneins

Lauterbach empfiehlt daher „allenfalls eine kleine Allokation von bis zu 5 Prozent, die allerdings strategisch durchgehalten werden sollte“. Für Marco Herrmann vom Vermögensverwalter Fiduka liegt die Grenze höher, jedoch: „Mehr als 10 Prozent würden wir nicht in Gold investieren, da es keine regelmäßigen Cashflows gibt.“ Andere Vermögensverwalter halten dagegen einen deutlich größeren Portfolio-Anteil für sinnvoll: Die Menge des Goldes sei Portfolio sei zwar individuell zu bestimmen, er tendiere jedoch „in Richtung 20 Prozent“, sagt Rolf Ehlhardt von I.C.M. Mannheim.

Vorsichtiger sind die Vermögensverwalter bei Goldminen-Aktien: „Wer die Haupteigenschaften von Gold als Inflationsschutz und Diversifikator für das Depot sucht, wird das mit Goldminen-Aktien nicht finden“, meint Sven Langenhan von HRK Lunis. Diese Papiere könnten eine sinnvolle Ergänzung, jedoch keine Alternative zu Gold sein.

Welche Empfehlungen die Experten ihren Kunden zu Gold-Investments geben, in welcher Form Anleger in das Edelmetall investieren sollten und wie die Vermögensverwalter die Chancen von Goldminen-Aktien einschätzen