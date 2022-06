Yougov-Umfrage So viel Vertriebspotenzial steckt im E-Bike-Trend

E-Bikes, also Fahrräder mit Elektromotor, werden von Jahr zu Jahr beliebter. Doch viele Menschen verzichten auf passenden Versicherungsschutz. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Yougov im Auftrag des Portals Check24 unter 2.041 Menschen.

Demnach besitzen 17 Prozent mindestens ein E-Bike. Vor einem Jahr lag der Wert bei 15 Prozent, 2020 bei 10 Prozent. 39 Prozent der E-Bike-Besitzer sagen, dass sie ihr Rad im Rahmen einer Hausratversicherung gegen Diebstahl schützen lassen. 32 Prozent haben dazu eine spezielle Police abgeschlossen. 26 Prozent sind völlig ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Große Unterschiede gibt es beim Kaufpreis von E-Bikes je nach Großstadt. Das meiste Geld geben E-Bike-Fahrer in Münster aus. Bei Abschluss einer Fahrradversicherung über Check24 geben sie einen durchschnittlichen Kaufpreis von 2.702 Euro an. Vergleichsweise hochpreisig sind die Elektroräder auch in München und Düsseldorf. In Berlin haben die E-Bikes einen Wert von 1.738 Euro. Neben Berlin bleibt der Wert der E-Räder nur in Leipzig unter der Marke von 2.000 Euro.