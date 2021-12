Umfrage zu Digitalwährungen Kryptos beliebter als Aktien

Kryptowährungen sind auf dem Vormarsch. So lautet zumindest das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Blockchain Research Labs. Mehr als 18 Prozent der rund 3.800 befragten erwachsenen Internetnutzer gaben demnach an, entweder zurzeit Kryptowährungen zu besitzen (9,2 Prozent) oder in der Vergangenheit gehandelt zu haben (9,2 Prozent).