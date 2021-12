Umfrage zur Altersvorsorge So sparen Deutsche im Niedrigzinsumfeld

Für die von TNS Infratest durchgeführte Untersuchung wurden 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt. Die Befragung wird vierteljährlich durchgeführt.



Für die von TNS Infratest durchgeführte Untersuchung wurden 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt. Die Befragung wird vierteljährlich durchgeführt.

Sechs von zehn Deutschen sparen aktuell vor allen Dingen für ihre Altersvorsorge. Auf Platz zwei und drei liegen Sparziele aus dem Bereich Konsum und Erwerb oder Verschönerung von Wohneigentum. Das hat eine Studie des Verbands der Privaten Bausparkassen herausgefunden. Der Verband untersucht regelmäßig das Sparverhalten deutscher Verbraucher.Jeder dritte Befragte gab außerdem an, das eigene Sparverhalten auch zukünftig beibehalten zu wollen, also nicht mehr und nicht weniger zurückzulegen zu wollen, als man es schon heute tue. Jeder neunte möchte weniger sparen, während nur jeder Dreizehnte in Zukunft mehr zur Seite legen möchte.Jeder fünfte Befragte gab an, auf jeden Fall weniger sparen zu wollen, wenn die Niedrigzinsphase noch einige Jahre andauern werde.