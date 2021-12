Umfrage zur Fußball-WM 2018: Dan Sauer „Deutschland gewinnt diesmal nur knapp gegen Brasilien“

DAS INVESTMENT: Welche Teams stehen am 15. Juli im Finale und wer gewinnt den Weltmeisterpokal?

Dan Sauer: Deutschland gegen Brasilien und Deutschland gewinnt diesmal (nur) knapp. Damit wird 2014 etwas versöhnlicher – aus brasilianischer Sicht.

Welchen Teams drücken Sie (neben Deutschland) persönlich bei der WM besonders kräftig die Daumen?

Nach so langer Zeit bei Nordea natürlich allen nordischen Teams. Und was gab es besseres als Isländer bei der WM. Vielleicht auch wieder Zeit für Red and White Dynamite aus Dänemark?

Ihr Tipp für den „Spieler der WM“ und warum der Fußballer?

Ich bewege mich in völliger Ahnungslosigkeit was Fußball angeht. Aber ein Sympathieträger, dessen Leistungen wohl nicht zur Debatte stehen, ist sicherlich Manuel Neuer.

Wer ist Ihr persönlicher Lieblingsspieler aller bisherigen Weltmeisterschaften?

Neben Manuel Neuer vielleicht Rudi Völler, verbunden mit der Frage, ob die Frisur noch mal kommt.

Trauern Sie den Italienern und Niederländern nach?

Absolut. Die Spiele gegen diese Mannschaften sind das Salz in der Suppe und machen das Event zu dem, was es ist.