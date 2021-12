Umfrage zur Fußball-WM 2018: Karsten-Dirk Steffens „Ich drücke der Schweizer Mannschaft die Daumen“

DAS INVESTMENT: Wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen und warum?

Karsten-Dirk Steffens: Bis ins Finale, weil sie das am besten diversifizierte Team haben, um mal im Finanz-Jargon zu bleiben. Das Team ist in den letzten Jahren unter Löw weiter gewachsen und er hat viele junge Talente in der Mannschaft, mit denen wir den Sieg noch einmal schaffen werden.

Welches Team steht am 15. Juli außerdem im Finale und wer gewinnt den Weltmeisterpokal?

Deutschland wird im Finale gegen Spanien spielen und dabei ganz klar gewinnen. Beide Mannschaften verfolgen mit ihren Trainerteams und dem Jugendaufbau eine ähnliche Philosophie, was sich diese WM auszahlen wird.

Welchen Teams drücken Sie (neben Deutschland) persönlich besonders kräftig die Daumen?

Natürlich der Schweizer Mannschaft, da ich schon lange hier lebe und arbeite. Die Schweizer haben seit dem letzten Jahr ihr Team von Grund auf neu aufgebaut. Klar sind sie mehr der Underdog, doch persönlich wünsche ich dem Schweizer Team viel Glück. Und ich hoffe, dass das brasilianische Team im Verlauf des Turniers auch wieder recht weit kommt, damit sie ein wenig rehabilitiert werden.

Zusammen mit der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle veranstalten wir das große WM-Kicktippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Registrieren Sie sich noch heute! Großartige Gewinne warten auf Sie. Sichern Sie sich mit ein etwas Glück einen der drei Hauptgewinne. Von Weber geht jeweils ein edler Gasgrill an die drei besten Tipper. Platz 4 bis 20 erhält jeweils ein Paar personalisierte Adiletten. Mehr geht nicht. Also: mitmachen und gewinnen! (>> hier geht's zur Anmeldung)

Ihr Tipp für den „Spieler der WM“ und warum dieser Fußballer?

Ich tippe auf Manuel Neuer. Ich hoffe, dass er sein Comeback bei der WM feiern kann und durch seine hervorragende Leistung zum Spieler des Turniers wird.

Trauern Sie den Italienern und Niederländern nach?

Natürlich ist es bedauerlich, dass sich zwei so große Teams nicht qualifiziert haben. Aber auf der anderen Seite bedeutet auch jeder Niedergang die Chance, wieder von Grund auf alles neu aufzubauen und künftig erfolgreich zu sein.