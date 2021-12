Umfrage zur Fußball-WM 2018: Ralph Blöcher „Lothar Matthäus ist einfach ein Charakter“

DAS INVESTMENT: Welche Teams stehen am 15. Juli im Finale?

Frankreich und Spanien

Wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen und warum?

Deutschland verliert im Halbfinale gegen Spanien.

Welchen Teams drücken Sie (neben Deutschland) persönlich bei der WM besonders kräftig die Daumen?

Frankreich, die hätten Deutschland schon fast in Rio beim Viertelfinale geschlagen und haben aktuell die stärkste Mannschaft (Varane, Pogba, Kanté, Thauvin, Tolisso, Dembele, Griezmann und Mbappe)

Ihr Tipp für den „Spieler der WM“ und warum der Fußballer?

Antoine Griezmann, er wird Torschützenkönig

Wer ist Ihr persönlicher Lieblingsspieler aller bisherigen Weltmeisterschaften?

Zinedine Zidane

Trauern Sie den Italienern und Niederländern nach?

Nein, die können eine schöpferische Pause gebrauchen! ;-)

Was essen und trinken Sie beim Fußballschauen am liebsten?

Frisch gegrillte Steaks und Bier zusammen mit guten Freunden

Wo schaut man sich WM-Spiele am besten an: Daheim, in einer Kneipe oder beim großen Public Viewing?

Bis zum Viertelfinale daheim mit Freunden und ab dem Halbfinale (bei deutscher Beteiligung) dann beim Public Viewing

König Fußball reagiert vier Wochen lang: Wie beruhigt man den Partner, falls er/sie Fußball hasst?

Meine Frau ist Kroatin, sie ist selbst im Fußball-Fieber!

Mit welchen Prominenten würden Sie gerne mal nach einem Spiel fachsimpeln?

Lothar Matthäus, er ist einfach ein Charakter und hat große Ahnung von Fußball.

Würden Sie auch ein Spiel live im Stadion anschauen oder boykottieren Sie Russland?

Anreise zu aufwändig und Tickets bereits früh vergriffen. Da war es für Brasilien einfacher, Tickets zu bekommen.

Was war für Sie das prägendste Erlebnis rund um die Fußball-Weltmeisterschaften?

Positiv: Public Viewing des Spieles Brasilien-Chile (3:2 im Elfmeterschießen) an der Copacabana mit 20.000 frenetischen Brasilianern.

Negativ: WM-Halbfinale 2006 gegen Italien (0:2 nach Verlängerung) im Dortmunder Westfalenstadion.