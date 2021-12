Umfrage zur WM 2014 Karsten Eichmann sagt, wer den Titel holt

Brasilien, weil sie den Heimvorteil habenSie werden leider nur Zweiter, weil es in Brasilien so heiß ist.Cristiano Ronaldo, weil er in der Champions League Saison mit 17 Toren der erfolgreichste Offensivspieler ist.Beim Public Viewing wann immer es geht.Das Wembley Tor bei der Weltmeisterschaft 1966.