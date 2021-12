CFS-Umfrage Finanzbranche fordert schnelles Ende der EZB-Politik

Die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) führt zu Preisblasen auf den Finanzmärkten. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Center for Financial Studies (CFS) unter deutschen Geldinstituten und Finanzdienstleistern. Die Mehrheit der Befragten will einen schnellen Ausstieg.