Redaktion 25.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Umstrittener Kunstberater Promi-Häftling Achenbach träumt vom Privatjet

Der schillernde Kunstberater Helge Achenbach schwärmte noch am Montag von exklusiven Trips nach New York und Nizza - als Werbefigur einer Privatjetfirma. Dabei ist der Mann seit Monaten immobil: Er sitzt in Untersuchungshaft.