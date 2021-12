Umstrittenes Video der Ideal-Versicherung Blaudirekt: „Makler blenden Kundenmeinung vollkommen aus“

Mehr als 18.000 Aufrufe verzeichnet die Ideal-Versicherung bei ihrem Youtube-Video, mit dem sie in der vorigen Woche viele Versicherungsmakler in Deutschland vor den Kopf stieß: Wir hoffen, dass keiner unserer Kunden es sieht“, kommentierte beispielsweise ein verärgerter Facebook-Nutzer Einen weiteren Shitstorm erntete der Lübecker Maklerpool Blaudirekt, nachdem er mit einer Montage seines Firmenlogos in das Ideal-Video kräftig Wind gesät hatte. Um die Assekuranz vor einer Blamage zu bewahren, sei man kurz entschlossen tätig geworden, so der augenzwinkernde Kommentar dazu.Viele deutsche Versicherungsvermittler fanden das mit Blick auf die Lustreisen-Skandale der Branche gar nicht lustig: „Bitte tut euch selbst einen gefallen und löscht sofort dieses Desaster“, forderte ein Nutzer im Blaudirekt-Blog