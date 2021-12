Umweg Investmentbanking Wie Credit Suisse Afrikas Unternehmer anlockt

Credit Suisse Group setzt auf Investmentbanker, um afrikanische Unternehmer anzulocken. Damit versucht die zweitgrößte Schweizer Bank, das Geschäftsfeld Wealth Management auf dem Kontinent auszubauen. Diese Banker bieten verschiedene Dienstleistungen an - von der Kapitalaufnahme über Handelsfinanzierungen bis hin zu Beratungen bei Fusionen und Übernahmen, erklärte John Wright, ein Managing Director und Leiter für den Markt in Afrika bei Credit Suisse, im Interview mit Bloomberg News in Kapstadt. „Wir haben eine engagierte Gruppe von Investmentbankern, eingebettet in das Private Banking”, sagte Wright, der sonst von Zürich aus arbeitet. „Sie haben die Aufgabe zu gewährleisten, dass Privatbank-Dienstleistungen - die normalerweise nur unsere Platin-Kunden mit einem Gebührenertrag von 5 Millionen Dollar und mehr erhalten - für diese Unternehmer erbracht werden.” Credit Suisse steht mit UBS und anderen Schweizer Banken im Konkurrenzkampf um die Millionäre der Schwellenländer, nachdem ein weltweit härteres Durchgreifen gegen Steuerumgehung Kunden in Europa und Amerika dazu gezwungen hat, ihre Gelder abzuziehen. Auch wenn sich Credit Suisse aus Angola, der Demokratischen Republik Kongo und von kleineren afrikanischen Märkten zurückziehe, um die Kosten zu senken, erfüllten noch immer eine Reihe anderen Staaten die Kriterien der Bank hinsichtlich der Größe und des Risikos, so Wright. „Das sind die üblichen Verdächtigen, die Länder, in denen wir über eine kritische Masse verfügen”, sagte er. Wright lehnte jedoch ab, die Namen der Länder preiszugeben. „Es gibt eine Handvoll Staaten, die bei beiden Feldern ein Häkchen haben, und Südafrika steht ganz oben auf der Liste.” Die Anzahl der Afrikaner mit mindestens 1 Million Dollar an investierbarem Vermögen ist 2012 um 9,9 Prozent auf 140.000 gestiegen, zeigt ein Bericht von Cap Gemini und Royal Bank of Canada vom Juni. Die Millionäre aus Nigeria werden sich laut einer Studie von New World Wealth vom 4. März in den kommenden vier Jahren auf 23.000 Personen nahezu verdoppeln.