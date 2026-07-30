Die Nürnberger Umweltbank stockt ihre ETF-Palette auf. Gleich drei neue Produkte kommen zu den zwei bestehenden hinzu. Im Fokus dabei: Nachhaltigkeit und Europa.

Die Umweltbank hat drei neue ETFs mit Fokus auf Nachhaltigkeit herausgebracht.

Die Umweltbank baut ihre ETF-Palette deutlich aus: Gleich drei neue börsengehandelte Indexfonds hat die in Nürnberg ansässige Bank mit Fokus auf Nachhaltigkeit im Angebot. Diese kommen zu bestehenden zwei ETFs hinzu.

Neben einem Europa-Aktien-ETF hat die Umweltbank außerdem zwei Green & Social Bond ETFs neu aufgelegt, einer setzt auf Staatsanleihen, der andere auf Unternehmensanleihen.

Diese ETFs bietet die Umweltbank neu an

Der Umweltbank Ucits-ETF – Europe SDG Focus (ISIN: LU3401048544) folgt einem bei Solactive aufgelegten Index, der den komplizierten Namen „Solactive Umweltbank Europe All Cap SDG PAB Index NTR“ trägt. Dieser bildet den europäischen Aktienmarkt ab und deckt alle Unternehmensgrößen ab – inklusive liquider Micro-Caps. Neben den hauseigenen Positiv- und Negativkriterien der Umweltbank berücksichtigt der Index auch die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens (PAB).

Der ETF bildet den Index physisch und optimiert nach: Der Portfolioverwalter wählt eine repräsentative Auswahl der Indexwerte aus, statt alle Titel eins zu eins zu kaufen – die Rendite soll jener des Referenzindexes trotzdem nahekommen. Derivate und andere Fonds bleiben außen vor.

Bislang hatte die Umweltbank mit dem Global SDG Focus (ISIN: LU2679277744) nur einen weltweit anlegenden Aktien-ETF im Programm – der neue Europe SDG Focus fokussiert sich nun speziell auf den europäischen Markt.

Der Umweltbank Ucits-ETF – Green & Social Government Bonds Euro (ISIN: LU3401048460) investiert in nachhaltige Anleihen von Staaten, Förderbanken wie der KfW und internationalen Entwicklungsbanken, ebenfalls mit Schwerpunkt Europa. Er bildet den „Solactive Umweltbank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index“ nach und berücksichtigt ausschließlich Green Bonds und Social Bonds, die ökologische und soziale Projekte finanzieren.

Alle Titel haben Investment-Grade-Bonität, erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien der Umweltbank und tragen die Einstufung als Green Bond oder Social Bond des Stimmrechtsberatungsunternehmens ISS, ISS ESG.

Der Index begrenzt einzelne Titel sowie Länder, um die Diversifikation zu sichern; die Überprüfung erfolgt monatlich, das Rebalancing jeweils am letzten Handelstag des Monats.

Der Umweltbank Ucits-ETF – Green & Social Corporate Bonds Euro (ISIN: LU3401048387) investiert in nachhaltige Unternehmensanleihen mit europäischem Schwerpunkt. Er bildet den ebenfalls bei Solactive aufgelegten „Solactive UmweltBank Green & Social Corporate Bond EUR IG 0-10 Year Index“ nach und berücksichtigt ausschließlich Green Bonds und Social Bonds, die ökologische und soziale Projekte finanzieren.

Alle Anleihen im Portfolio lauten auf Euro, weisen Investment-Grade-Bonität auf, erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien der Umweltbank und tragen ebenfalls die Einstufung als Green Bond oder Social Bond ISS ESG. Banken und Versicherungsunternehmen bleiben außen vor.

Bislang bot die Umweltbank mit dem Green & Social Bonds Euro (ISIN: LU3093383670) einen Anleihen-ETF an, der Staats- und Unternehmensanleihen gemeinsam abdeckte – in den beiden neuen Bond-ETFs splittet die Bank nun in Government und Corporate Bonds auf.

Alle drei neuen ETFs der Umweltbank sind als Artikel-9-Fonds gemäß SFDR deklariert und verfolgen als solche ein explizites Nachhaltigkeitsziel. Sie sind bereits bei der digitalen Börse Xetra gemeldet und somit sofort handelbar.

Ihre ETFs legt die Umweltbank mit der Service-KVG Axxion auf. Das Luxemburger Haus hat sich auf Services rund um Fondsauflegungen spezialisiert.

Über die Umweltbank

Die Umweltbank wurde 1997 in Nürnberg gegründet und positioniert sich als Deutschlands erste nachhaltige Direktbank mit Vollbanklizenz. Das Institut ist seit 2001 im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert und finanziert nach eigenen Angaben ausschließlich Projekte, die Umwelt und Gesellschaft zugutekommen – etwa Solar- und Windkraftanlagen, ökologisches Bauen oder Bio-Landwirtschaft.